業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」、豪華ゲストによる講演数80以上・出展社数約400のIT製品を展示！

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史、以下「Innovation & Co.」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」を、2025年9月2日（火）～ 9月5日（金）を開催します。併せて、講演セッション数80以上・出展社数約400のIT製品の展示が決定しました。豪華ゲストによる基調講演をはじめ、企業課題に合ったIT製品に出会える展示会です。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

■ITトレンドEXPOとは？

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。過去登録実績のべ18万人を突破、参加経験率No1のオンライン展示会※2としてもご好評いただいております。

※2 ※2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。



年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。



ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。



しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者やテクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？



ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

＜開催概要＞

名称 ： ITトレンドEXPO2025 Summer

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2025年9月2日（金）～ 9月5日（金）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14)

主催 ： 株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■ AIテーマの注目セッション

株式会社デジライズ 代表取締役 茶圓 将裕氏

【9月4日（木）16:30~17:15】

生成AIを単なる流行で終わらせず、「競争力強化の武器」として定着させるための戦略と変革の本質を探る対談です。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=537&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

デジタル庁 AI担当 データサイエンティスト 大杉 直也 氏

【9月4日（木）13:35~14:20】

行政におけるAIの活用状況と課題、民間との連携、今後の展望など、現場にいるからこそわかる内容を存分にお話しいただきます。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=527&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

コンダクトグループ代表/株式会社コンダクト代表取締役 植西 祐介氏

【9月2日（火）16:30~17:15】

SaaSやRPAでは解決できなかった課題をAIがどう補完するか、実例を交えてご紹介します。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=538&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

■展示ブース詳細

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co. の運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。「ITトレンドEXPO2025 Summer」では、約400社のIT製品の展示ブースが決定。豪華ゲストの基調講演の他、企業課題に合ったIT製品に出会えるのも、本展示会の魅力です。

▼ 展示予定の製品カテゴリ

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

併せて、参加登録＆来場した方の先着10,000名様限定で「Amazonギフトカード500円分」プレゼントキャンペーン※1を実施中です。

▼詳細を見る・申し込みをする

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

※1 キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

※ クリア条件 ： １.ビジネスメールアドレスでのご登録 ２.会期中のご参加

※ 参加登録順での先着となります。

参加申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202508-14

■ ITトレンド（https://it-trend.jp/）とは

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできます。

【 ITトレンドの特徴 】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求（見込み顧客情報入手）の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザは、無料で資料請求が可能で、会員登録の必要なし。

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、”日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。



所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

1 オンラインメディア事業

2 ITソリューション事業



■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/