大好評につき重版決定！　英国好きの間でも話題の『令嬢のマナーと教養図鑑』

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月1日（金）に『令嬢のマナーと教養図鑑 英国令嬢のすてきな暮らしかた50Topics』（2025年6月26日発売）の重版を決定いたしました。

◆英国好きも熱い反応！ 大好評につき重版決定！

「お嬢様」や「令嬢」に興味のある読者はもちろん、紅茶やスコーン、ティーカップのほか、英国のお菓子や文化を紹介している本書は、英国好きからも熱い注目を集めています。SNS上では、「可愛い！」「アフタヌーンティーの入門として役に立ちそう」と、英国好きの層からも多数の反応がありました。

◆誰もが「お嬢様」としてマナーを学べる！ 優雅な気分を味わいながら、実際に役立つ知識が満載。

▲日本で行われる英国関連の物産イベントなどでも、現在人気を集めているスコーン。本書では、可愛いイラストとともに、スコーンの食べ方や豆知識を紹介しています。▲多数の有名ティーブランドも、おしゃれに紹介。英国だけでなく、そのほかの国々のブランドも紹介。日本でも手に入る、おしゃれな海外ブランドの紅茶はたくさんあり、パッケージも集めたくなるものばかり。▲有名なティーカップブランドもイラストで紹介。自分のお気に入りのブランドをぜひ探してみてください。▲英国で愛されている伝統的なお菓子も紹介。ティーサロンで目にする機会があったら、話題にしたくなるはず。

本書の個性として注目したいのが、「お嬢様」としてマナーを学べるというところ。紙面には、マナーを実践する可愛いお嬢様のイラストがたくさん登場し、令嬢らしい気品のあるふるまいや、話し方についても学ぶことができます。ワンランク上の気分でアフタヌーンティーやお茶を楽しみたい人にもぴったりです。

◆監修者の青木美沙子さんが発売記念アフタヌーンティーパーティーを開催！

▲食事中のふるまいや、気配りのしかたなど、お嬢様らしさにあふれたマナーを学ぶことができます。

発売を記念し、2025年7月21日には、コロンバン原宿サロンにて、サイン会つきアフタヌーンティーパーティーを実施しました。当日はロリータファッションに身を包んだファンの方々が多数来場し、大盛況となりました。

◆監修者 青木美沙子さんからのコメント

▲ファンの方お一人お一人に、心を込めてその場でサインを贈る青木美沙子さん。

「令嬢のマナーと教養図鑑」のデザイン・コンセプト監修を務めました、青木美沙子です。

このたび、重版が決定しました！ たくさんの反響、ありがとうございます。

可愛らしくて読みやすく、それでいて知識が身につくという点が、この本の美沙子的オススメです。

ロリータファンの方々からも、可愛いイラストがカラーでわかりやすく描かれているので楽しく学べます、と多数の反響をいただいており、嬉しいです。

今はたくさんのカフェやホテルにアフタヌーンティーのメニューがあり、アフタヌーンティーを楽しむ方々も多いと思います。この本で紹介している知識があると、より楽しめるはずですので、ぜひ気軽な気持ちで手に取って、楽しんでいただきたいです！

◆監修者プロフィール

●デザイン・コンセプト監修：青木美沙子

ロリータモデル、正看護師。外務省任命「カワイイ大使」として、世界25か国50都市以上を歴訪。ロリータファッション普及活動の第一人者。しまむら、PINK HOUSE、Melody BasKetなど、さまざまなブランドとコラボし、商品開発やプロデュース業を行う。イベント企画や本の出版多数。中国での人気も高く、中国SNS総フォロワー100万人以上。主な著作に『青木美沙子のソーイングブック』（ブティック社）、『まっすぐロリータ道』（光文社）などがある。ヌン活好きとしても知られ、SNSでも多数のアフタヌーンティースポットを紹介。ロリータファッションで楽しむヌン活の魅力を日々発信している。

●英国式マナー監修：下条智恵子

The Crown Tea & Finishing School主宰。イギリスでのホームステイを機に英国文化、特に紅茶に強い関心を持つ。ニューヨーク、ハワイ、ロンドンと海外で生活する中、研鑽を積み、在ホノルル日本国総領事館や、ホテル、企業、学校等、団体向けの講演も多数実施。クオリティー・オブ・ライフをテーマに、一度きりの人生を最大限に楽しむための指導を行う。

［商品概要］

■『令嬢のマナーと教養図鑑 英国令嬢のすてきな暮らしかた50Topics』

監修：下条 智恵子、青木 美沙子

イラスト：ツツイモモエ、omiso

発売日：2025年6月26日

価格：1,760円（税込）

体裁：四六判・フルカラー・144ページ

ISBN：978-4-05-802370-9

学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/2380237000(https://hon.gakken.jp/book/2380237000)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058023708(https://www.amazon.co.jp/dp/4058023708)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18199274/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18199274/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF4K1814(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FF4K1814)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/06d0e76db6c237db8a1974b64af76a7b/(https://books.rakuten.co.jp/rk/06d0e76db6c237db8a1974b64af76a7b/)

