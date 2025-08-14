『かまいたちの夜』がスーパーファミコンで発売されてから30年。サウンドノベルの金字塔として多くのファンに支持された本タイトル。今回のくじでは特に”美樹本洋介“にフォーカスした賞品を中心にお届けします。

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『かまいたちの夜』の豪華賞品が手に入る＜かまいたちの夜30周年記念『美樹本洋介編』オンラインくじ＞を、2025年８月21日(木)17時より販売します。

『かまいたちの夜』の30周年を記念したオンラインくじ。シリーズでは個性豊かなキャラクターたちが登場するが、今回はそのなかでも熱狂的ファンも多い”美樹本洋介“にフォーカスした賞品を取り揃えています。また、初代スーパーファミコン版のパッケージを再現したプレミアムクッションや、フラッシュで文字が浮かび上がるTシャツなど、『かまいたちの夜』ファン注目のアイテムを多数用意。期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で１名様に「E賞 缶マグネット28種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜かまいたちの夜 30周年記念『美樹本洋介編』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年8月21日(木)17:00～2025年9月30日(火)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kama30th/

■賞品ラインナップ

S賞：万年カレンダー美樹本Ver.（全1種）

A賞：プレミアムクッション（全1種）

Ｂ賞：選べる！Tシャツ（全3種） ※サイズ展開：XL、L、M、S

Ｃ賞：選べる！アクリルメモスタンド美樹本Ver.（全6種）

D賞：アクリルチャーム（全13種）

E賞：缶マグネット（全28種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で1名様に「E賞 缶マグネット28種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「Bookmarkセット」をもれなく1セットプレゼント!!

※しおりは4枚1セットとなります。

※期間により絵柄は異なります。

※ランダムでの配布となります。

＜対象期間＞

■「こんや、12じ、だれかがしぬ」（しおり）／「ピンクのしおり」

8月21日(木)17:00～9月11日(木)16:59

■「黒のしおり」／「金のしおり」

9月11日(木)17:00～9月30日(火)16:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/