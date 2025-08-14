【夏休み】踊れる！遊べる！芦原温泉駅すぐの盆ダンスまつりへGO！

福井県あわら市

笑って、踊って、おいしく食べて♪

夏のアフレアは楽しさ満点の“お祭り会場”に変身！

盆ダンス、屋台、縁日…思い出づくりはココで決まり！

◆まるっと夏が楽しめる！2日間の特別イベント

家族で！友だちと！浴衣で！

駅隣接の施設アフレアが夏フェス気分の“お祭り会場”に変身します。

◆開催概要

名称：アフレア盆ダンスまつり2025

日程：2025年8月16日（土）15:00～21:00

2025年8月17日（日）10:00～16:00

場所：アフレア（福井県あわら市春宮1-12-18／芦原温泉駅西口すぐ）

料金：入場無料（一部体験コーナー有料）

主催：アフレア

◆Let’s盆ダンス！みんなで踊ろう！

・参加型の盆ダンスステージを随時開催

・DJパフォーマンスやキッズチームも登場！

・和太鼓、三味線、ものまねライブなど豪華出演陣！

⏱ ステージ：

8/16（土）15:30～ ステージスタート

8/17（日）10:00～ ステージスタート

◆夏グルメでお腹も大満足♪

・唐揚げ、海鮮串、かき氷、チーズボール、フルーツ飴など

・冷たいスイーツとお祭りごはんが勢ぞろい！

出店例：デリアテール／なぎまるkitchen／SNOWDROP ／はらぺこ

◆縁日＆体験でワクワク冒険タイム！

・スマートボール、千本引き、キラキラグッズ販売

・浴衣着付け、うちわづくり、メイク体験も！

・金魚のフォトスポットで記念撮影も◎

地域の文化をもっと身近に。

誰もが主役になれる「笑って踊れる」夏の舞台です。

世代や地域を超えて、つながる楽しさをこの2日間で！

さあ、浴衣を着てアフレアに集合！

笑って踊って、この夏いちばんの思い出を作ろう♪

【アクセス】

芦原温泉駅すぐ、アフレアにて開催。

駐車場は、西口立体駐車場・東口駐車場をご利用ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人アフレア

〒910‑4103 福井県あわら市春宮1‑12‑18

TEL：0776‑73‑2270 ／ FAX：0776‑73‑2271

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja