【徳島市】徳島市水道事業「通水100周年記念ロゴマーク」が決定！

徳島市

徳島市の水道事業が令和8年9月に通水100周年を迎えるにあたり、改めて市民生活に欠かせないインフラである水道を周知するための取り組みに使用するキャッチフレーズおよび記念ロゴマークが決定しました。

このロゴマークは、四国大学生活科学部人間生活科学科デザインコースの学生デザインコンペにより選考いたしました。

今後、100周年記念事業の中など様々な場面で活用してまいります。

ロゴマークデザイナー 糸谷 美里 さん

デザインコンセプト

ロゴを制作するにあたって、水の柔らかさと力強さを表現したいと考えていました。

これは上下水道局と浄水場の見学を経て、職員の方々の努力、徳島の水道の歴史、私たちの生活に欠かせない水という物質が当たり前ではないことを実感したためです。それらの要素を入れられるよう、漢数字のパターンや文字列の組み合わせなどを複数書き出し、試行を重ねました。

最終的にこのデザインにまとまった理由としては、丸く重みのある字体にすることで、水道という生活インフラの重要さ、その歴史を感じさせられると考えたためです。また、0の部分には吉野川の本流をモチーフにしたラインを入れ印象的にし、川との関係性も伝わるようにしました。

取り組み紹介

制作依頼

趣旨説明きき水体験

施設見学

浄水場水質検査室佐古配水場旧ポンプ棟旧ポンプ棟内部

制作風景

デザイン制作デザインノートデザイン制作プレゼン準備

プレゼンテーション

水道庁舎でのプレゼンプレゼンの様子1プレゼンの様子2プレゼンの様子3学生のみなさん

デザイン一覧

糸谷 美里さん岡 由梨奈さん尾田 南那さん楠田 想菜さん友田 愛梨さん中島 彩花さん

[問い合わせ先]

徳島市上下水道局 経営企画課

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4（2階）

電話番号：088-623-2419

ファクス：088-623-1027