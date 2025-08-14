資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」のリニューアルオープンのお知らせ

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社が運営する資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」(https://assets-navi.com/)は、リニューアルオープンいたしました。

資産運用ナビでは、IFAに資産運用の相談(https://assets-navi.com/)ができます。

本リニューアルに伴い、サービスサイトのURLが下記の通り変更となりました。

・新URL：https://assets-navi.com/

旧URLへアクセスされた場合でも自動的に新サイトへリダイレクトされますが、ブックマーク等にご登録いただいているお客さまは、お手数ですが新URLへのご変更をお願いいたします。

リニューアルの背景とポイント

・ユーザーインターフェース（UI）の刷新

直感的なナビゲーションとシンプルな構成で、初めての方でも迷わずご利用いただけるデザインに改良しました。

・アドバイザー検索機能の強化

相談したい内容や地域、金融資産、対応可能な曜日など、多彩な要望に合った資産運用アドバイザーをスピーディーに検索可能に。

今後の展開

弊社は今後もユーザーの利便性向上を最優先に、ユーザーインターフェースのさらなる改善、新機能の導入などを段階的に進めてまいります。より操作しやすく、ニーズに合った資産運用のプロとのマッチングを提供できるよう、サービス品質の向上に努めてまいります。

■会社概要

会社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ：2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : 富裕層とIFAのマッチング事業・人材紹介業・IFAのコンサルティング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp/(https://adviser-navi.co.jp/)

【弊社運営メディア】

・資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」(https://assets-navi.com/)

・資産運用の総合サイト：資産運用メディア(https://adviser-navi.co.jp/asset-management/column/)

・資産運用メディア：インベスターナビ(https://invest-n.jp/)

・NISAに特化した専門サイト：NISAメディア(https://adviser-navi.co.jp/nisa/column/)

・退職金に特化した専門サイト：退職金メディア(https://adviser-navi.co.jp/retirement/column/)

・仮想通貨に特化した専門サイト：仮想通貨メディア(https://adviser-navi.co.jp/cryptocurrency/column/)

・IRサイト：IRナビ(https://invest-n.jp/ir/)