グランプリ6部門制覇。世界が認めた、V10という証明。メディカルブローは、さらにその先へ。

一般社団法人山崎記念左から順に、真壁、福永、山尾、西山、田畑、宮地、高橋、立松

2025年8月6日、国内最大規模の国際大会 「Global Beauty Health Culture World Championship 2025 in Japan」 （主催：一般社団法人 国際審査員連盟／理事長：赤羽根優子）が盛大に開催され、 医療アートメイクブランド『メディカルブロー』（運営：表参道メディカルクリニック／理事長・Medicalbrows Founder & CEO 山崎哲之）所属アーティストが、 アートメイク部門において全10部門中6部門でグランプリを受賞するという快挙を成し遂げました。

本大会は、美容・健康・文化の各分野で構成された国際競技会であり、 アートメイク部門は、 “アートメイクのワールドカップ”とも称される注目のカテゴリとして、 世界各国からトップアーティストが集い、技術力・芸術性・再現性を基準に厳正な審査が行われました。 その中で、日本発の医療アートメイクブランド『メディカルブロー』が、 グローバルな評価基準に照らしても極めて高く評価され、 まさに“世界最高峰のアートメイクブランド”であることが証明される結果となりました。

グランプリ受賞一覧（6部門）

・ マイクロブレーディング｜グローバル部門 グランプリ：メディカルブロー 広島院 宮地

・ ヘアストローク｜グローバル部門 グランプリ：メディカルブロー 表参道院 田畑

・ ヘアストローク｜ジャパニーズ部門 グランプリ：メディカルブロー 新宿院 山尾

・ パウダーブロー｜ハンド部門 グランプリ：メディカルブロー 大阪院 西山

・ SMP｜ラテックス部門 グランプリ：メディカルブロー 表参道院 福永

・ SMP｜マスク部門 グランプリ：メディカルブロー 表参道院 福永※SMP部門で2冠を達成

入賞者一覧

・ マイクロブレーディング｜グローバル部門 第3位：メディカルブロー 広島院 真鍋

・ マイクロブレーディング｜ジャパニーズ部門 第2位：メディカルブロー 広島院 宮地

第3位：メディカルブロー 広島院 真鍋

・ ヘアストローク｜グローバル部門 第2位：メディカルブロー 表参道院 山尾

・ ヘアストローク｜ジャパニーズ部門 第3位：メディカルブロー 大阪院 立松

・ パウダーブロー｜ハンド部門 第2位：メディカルブロー 大阪院 高橋

■ 表参道メディカルクリニック 理事長 / Medicalbrows Founder & CEO 山崎哲之 コメント

ひとつの夢が、またひとつ、現実になりました。 世界の舞台で、私たちのアーティストが“本物の技術”を示し、胸を張って評価を受けたこと。 それは、私たち全員の努力の結晶であり、“日本のアートメイクは世界と戦える”という証明でもあります。 メディカルブローは、ただ美を描くだけのブランドではありません。 誰かの人生を変える技術を、本気で育て、守り、世界へ届ける――それが私たちの使命です。 今回の受賞はゴールではなく、新たなスタート。 世界中の誰もが、“メディカルブローの技術こそ、真の世界基準だ”と信じてくれるその日まで、私たちは挑み続けます。 今回の結果は、ブランドとしての美への探究心と挑戦の積み重ね、 そして日々の臨床と教育によって磨き上げられた技術の結実です。 これからもメディカルブローは、日本発の技術を通じてグローバルな信頼と価値を創出し、 世界で戦えるアーティストの育成と、アートメイク業界の未来に貢献してまいります。

■ メディカルブローとは

「メディカルブロー」は、“塗りつぶし＝タトゥー”という従来のアートメイクの常識を覆し、 一本一本の毛流れを黄金比に基づいて描き出す、日本発の革新的医療アートメイクブランドです。 医療機関との提携により医療アートメイクの提供をスタートし、2016年に本格始動。 その後、自社運営の医療機関「表参道メディカルクリニック」へと展開。 眉・リップ・ヘアライン・SMP（頭皮アートメイク）といった多彩な領域で技術を発展させ、 9年間で累計23万症例超という実績により、医療安全性・芸術性・再現性を融合した独自の技術体系『メディカルブローメソッド』が確立されました。

■ メディカルブローメソッドとは

「メディカルブローメソッド」は、以下の3本柱を核とする唯一無二のアートメイク技術体系です。

1. 黄金比：各パーツを理論的に最も美しく見せる比率で設計。個々の印象を最大限に引き出す、数値化されたデザイン理論。

2. 骨格構造 ：人それぞれ異なる骨格に応じて、角度・高さ・バランスを調整。骨の形状に合わせた設計で、違和感のない自然な仕上がりを実現。

3. 顔面解剖学：表情筋、皮膚の厚さ、血流、色素沈着層などへの深い理解に基づき、施術の深度・方向・色素量までを科学的に制御。

この三位一体のアプローチにより、感覚に頼らない「再現可能な美」を実現。 世界大会での連続受賞が、それを証明しています。 ⸻ 現在、メディカルブローは、 全国に9院以上を展開（表参道駅0分の表参道ケヤキ院、銀座院、新宿院、横浜院、名古屋院、京都院、大阪院、広島院、福岡院）し、 国内最大級の医療アートメイクブランドとして、芸能人や著名人からも厚い信頼を得ています。 メディカルブローはこれからも、医療×芸術×科学が融合したアートメイクの未来を創り続けてまいります。

“世界最高峰の技術"、「メディカルブローメゾッド」をあなたの眉に

カウンセリングからデザイン設計、施術、アフターケアまで一貫して対応し、お客様一人ひとりの筋骨格や毛流れに合わせた“あなただけの眉”を丁寧に描き出します。

ご予約や症例写真、最新情報は、公式HPやnstagramからご覧いただけます。

https://medicalbrows.jp/

https://www.instagram.com/medicalbrows/

世界最高峰の技術を、ぜひご体感ください。

表参道院・銀座院・新宿院・横浜院・名古屋院・大阪院・京都院・広島院・福岡天神院

TEL：0570-078-889

受付時間：平日・土日祝日 9:00～20:00（年末年始除く）

MAIL : info@m-artmake.com

※TEL/MAIL共に全院共通