株式会社Shinker、2025年4月1日より山梨県甲府市CROSS500に山梨支店を開設。デジタルマーケティングノウハウを活かし、地域企業や団体の集客・認知拡大・売上向上に貢献する新拠点として運営。

山梨に新拠点オープン！ShinkerがCROSS500に山梨支店を開設

株式会社Shinker（本社：静岡県静岡市、代表取締役：曽根田光）は、2025年4月1日（月）、山梨県甲府市丸の内2丁目2-1 CROSS500 1Fに、山梨支店を正式に開設いたしました。

静岡本社で培ったデジタルマーケティングのノウハウを、山梨県内の企業や団体に届けるための新拠点です。これにより、地域に密着したサポート体制を強化し、企業の集客や認知向上、売上拡大に貢献してまいります。

山梨支店設立の背景

当社はこれまで静岡県を中心に、WEB広告運用、SNS運用、ホームページ制作、SEO対策、インフルエンサーマーケティングなどのサービスを提供してまいりました。近年、山梨県内でのクライアントの増加や、地域企業からのニーズの高まりを受け、より迅速かつきめ細やかな支援を行うため、常設拠点として山梨支店を設立する運びとなりました。

オフィスの特徴

山梨支店は、甲府駅南口から徒歩3分の好立地に位置しています。オフィス内は快適で開放感のある空間を備えており、クライアントとの打ち合わせやチーム作業に最適です。設備も充実しており、業務効率の向上や創造的な活動を支える環境を整えています。

今後の展開

山梨支店では、地域企業やクリエイターとの協業を通じて、SNS・WEB広告・SEO・インフルエンサーマーケティングなどを駆使したマーケティング支援を実施してまいります。さらに、地域向けのセミナーや交流イベントも開催し、地元企業との関係を深める活動にも注力します。

静岡本社や他拠点（浜松・藤枝・東京）とも連携し、地域ごとの特色に合わせた施策を提供することで、山梨県内外の企業成長を後押しします。Shinkerは今後も地域社会との連携を大切にし、デジタルマーケティングを通じて地方創生と企業発展に貢献してまいります。

【お問い合わせ】

Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。

Instagram運用代行やデジタルマーケティングに関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: info@shinker.co.jp

ウェブサイト: https://shinker.co.jp/

株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。