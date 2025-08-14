株式会社ジャパネットホールディングス、「LegalOn: World Leading Legal AI」を採用

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、通信販売事業をはじめとして、地域創生事業や旅行事業等幅広く取り組んでいる株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市日宇町、代表取締役社長 兼 CEO 高田 旭人）に、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250814) ）を導入いただいたことをお知らせします。

■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

事業の広がりに伴い、契約書の審査件数が年々増加しており、法務課では生産性向上を目的とした新たな体制構築が急務となっていました。特に、審査を迅速に行いつつその精度も担保すること、および締結済みの契約書を効率的に一元管理できる仕組みが求められていました。

この状況を前向きな変化の機会と捉え、審査精度を向上させ、操作性・検索性に優れた一元管理機能を持つ外部ツールの導入を決定しました。これにより、業務フロー全体の最適化と、グループ全社の事業への貢献を目指しています。





（２）今後期待すること

貴社ツールの導入により、法務課のメンバーが定型業務から解放され、より戦略的な法的思考や高度な交渉スキルの習得に時間を充てられることを期待しています。

また、将来的に法務関連の知識が浅い社員が配属された際にも、リスク値の高い条文に対するアラート機能や自動レビュー表示機能などのツールを活用することで、OJT期間の短縮と均一な審査精度の維持を目指します。

これにより、法務課全体の底上げを図り、グループ全社の法的リスクを低減できる組織へと成長していきたいと考えています。



■株式会社ジャパネットホールディングスについて（ URL：https://corporate.japanet.co.jp/(https://corporate.japanet.co.jp/) ）- 会社名 ：株式会社ジャパネットホールディングス- 代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 高田 旭人- 事業内容：グループ全体の人事戦略、経営戦略、広報戦略、情報システム開発を含む経営戦略、広告企画・映像・グラフィック制作、グループ各社のバックオフィス業務- 本社 ：長崎県佐世保市日宇町- 設立 ：2007年6月27日- 従業員数：456人（パート・アルバイト含む）※2022年9月現在- 資本金 ：1000万円■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250814) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月