「幸せはヒザからやってくる」　ダブルの機能性表示でかしこく健康習慣～北の恵みを南の島から届けます～

沖縄タイムス社（那覇市、瑞慶山秀彦社長）の子会社であるタイムスアドネクスト（石川達也社長）は１.膝関節の動きの改善し２.肌弾力を維持し肌の健康に役立つ-ダブルの機能を有する機能性表示食品「あおもりプロテオグリカン」の販売を開始しました。プロテオグリカンは人の軟骨や皮膚に含まれる成分で、加齢とともに減少するため、外からの補充が推奨されています。従来は抽出・製造が難しく、わずか１ｇで数千万円という高価なものでしたが、青森県の弘前大学がサケの鼻軟骨と酢を使用した安価な抽出・製造技術を開発しました。

「あおもりプロテオグリカン」のパッケージ

本商品は１袋30錠入り（１粒にプロテオグリカン10mg含有）で、価格は2,900円（送料・税込み）。問い合わせや注文はタイムスアドネクストまで。電話（0120）860081（受付は平日午前10時から午後5時）にて承ります。

◎プロテオグリカンとは？

プロテオグリカンの「プロテオ」はプロテイン（タンパク質）を表し、「グリカン」は多糖を意味します。名前のとおり、プロテオグリカンはタンパク質と糖の複合体「糖タンパク質」のひとつです。

◎プロテオグリカンの特徴

プロテオグリカンは保水性に優れ、皮膚の張りや弾力を保つのに重要な役割を果たし、膝関節では軟骨に含まれ緩衝作用により関節の動きを助ける効果があると報告されています。

プロテオグリカンが発見、命名されたのは1970年代でした。当時は抽出が難しく製造コストが１g当たり３千万円と非常に高価で、抽出するのに有害な薬品を用いなければならないこともあり、実用化は極めて難しい「夢の成分」とされていました。

◎本商品のプロテオグリカンの原料について

本商品のプロテオグリカンは、天然のサケ（鮭）の鼻の軟骨（氷頭：ひず）から抽出されたものです。

◎万全の品質保証でお届け

提供させていただくプロテオグリカンは、青森県産業技術センターが中心となって国立弘前大学と研究した結果、サケの鼻軟骨に高濃度で存在することが分かり、2000年に弘前大学が人体に安全な食用酢酸とアルコールだけを使い、低コストで大量かつ高純度のプロテオグリカンを抽出する技術を活用し生産したものです。

また、一般社団法人あおもりPG（プロテオグリカン）推進協議会によって「あおもりPGブランドマーク」が付与された安心・安全な商品です。

あおもりプロテオグリカン推進協議会 あおもりプロテオグリカン推進協議会とは、市場拡大に伴う粗悪なプロテオグリカンとの差別化と新機能性表示に対応するために設立された組織です。

青森県をはじめ青森県産業技術センター、ひろさき産学連携フォーラム、弘前市、弘前商工会議所、国立大学法人 弘前大学などが加盟しています。

◎プロテオグリカンの効能・効果

１.膝関節に不快感を抱える方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に寄与し、関節の可動性や日常生活における膝の動きの改善に役立つことが報告されています。また、起床時の膝の違和感を軽減する効果もあります。

２.肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能が報告されています。

◎どこで製造しているの？

本商品は静岡県富士市に所在する三生医薬株式会社で製造されています。同工場では、厚生労働省の「健康食品GMPガイドライン（適正製造規範）」に則った製造及び品質管理が実施され、第三者機関である一般社団法人日本健康食品規格協会の審査を通過したGMP認証工場です。

◎機能性表示食品とは？

機能性を表示できる食品は、かつて国が個別に許可した特定保健用食品（トクホ）や、国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていましたが、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんが正しい情報に基づいて選択できるようにするために、2015年4月に制度が始まりました。これは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示する食品です。

◎どのタイミングで、どれだけ飲んだらいいの？

飲むタイミングは決まっていませんが、栄養分の吸収は空腹時よりも食後が高いと言われていますので食後に飲むのをお勧めいたします。

１日１粒（10mg）を目安に水または白湯でお召し上がりください。１粒に10mgのプロテオグリカンが含まれています。

◎摂取上の注意

1. 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

2. 本品は、疾病に罹患している方、未成年者、妊娠中または授乳中の方を対象に開発された食品ではありません。

3. 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師または薬剤師にご相談ください。

4. 体調に異変を感じた場合は、速やかに摂取を中止し、医師にご相談ください。

5. 食物アレルギーのある方は、原材料名を確認の上、使用をお決めください。

