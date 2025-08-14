【徳島市】マンホールカード発行記念イベント開催！

徳島市

4月に完成した、徳島市初のデザインマンホール蓋の「マンホールカード」の配布が7月より始まりました。カードお披露目のための「発行記念イベント」を開催します。

当日は、先着50名様にノベルティグッズをプレゼントいたします（配布次第終了）。さらに近隣の四国大学附属西富田こども園の園児のみなさまによる可愛らしいお歌の披露も予定しています。また、徳島県内のデザインマンホール蓋のレプリカ（一部を除く）を展示する予定です。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くださいますようお願いいたします。

【日時】

8月19日（火）13：30～

【場所】

阿波おどり会館

【徳島市HP】

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/jogesuidokyoku/customer/pr/gesui-manhole.html

[問い合わせ先]

徳島市上下水道局 経営企画課

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4（2階）

電話番号：088-623-2419

ファクス：088-623-1027