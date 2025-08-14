若者たちの“自分探し”メランコリック・スリラー　A24最新作『テレビの中に入りたい』ポスタームビチケを数量限定販売！

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（代表取締役社長：五十嵐淳之）は、8月15日（金）AM10:00より『テレビの中に入りたい』（9月26日公開）のA3サイズポスタームビチケ前売券（オンライン）を数量限定で販売します。

こだわりが目一杯詰まったヴィジュアルの卓越したセンス、考察や解釈の余地を残したミステリアスな寓話世界、そして魂の奥底から噴き上がってくるような生々しいエモーション――。A24 製作映画『テレビの中に入りたい』は、90 年代のアメリカ郊外を舞台に自分のアイデンティティにもがく若者たちの“自分探し”メランコリック・スリラー。

A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第５弾の今回は、日本オリジナルデザインの特別なビジュアルで販売。

イラストを、「同志少女よ、敵を撃て」や「6人の嘘つきな大学生」の装画などを担当されたアーティスト・雪下まゆさん、デザインを数々の劇場パンフレットや映画ポスターを手掛ける大島依提亜さんが担当しています。

もちろん、ポスター裏面にムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されるので、ムビチケ前売券（オンライン）としても利用可能です。

数量限定での販売となるため、購入をご希望の方はお早めにお買い求め下さい。

-------------------------------------------------------------------------------------

■商品概要

-------------------------------------------------------------------------------------

商品名：『テレビの中に入りたい』A24 Poster x ムビチケ vol.5

ポスターサイズ：A3（横297mm × 縦420mm）

価格：3,100円（税込・送料別）

1次販売期間：2025/8/15（金）10:00～2025/8/28（木）23:59

2次販売期間：2025/8/29（金）00:00～2025/9/7（日）23:59

※8/28（木）までにご注文されたお客様には、9/13（土）頃にお届け予定です。

※8/29（金）以降にご注文されたお客様には、9/20（土）頃にお届け予定です。

販売ページ：https://store.moviewalker.jp/item/lineup/a24poster?rel=rls

※ポスターのみのお届けとなります。フレームは付属いたしません。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※劇場窓口では販売いたしません。

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。

※価格にはムビチケ代金の他、ポスター代が含まれます。

※全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけます。

※映画館の座席指定に必要なムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号は、ポスターの裏面に記載されています。

※その他詳細は販売ページにてご確認ください。

-------------------------------------------------------------------------------------

■ムビチケについて

-------------------------------------------------------------------------------------

株式会社ムービーウォーカーが運営する、インターネットで座席指定できるデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。

特に、「ムビチケ前売券（オンライン）」は2018年6月にポイントサービス、10月にソーシャルログイン機能も導入しユーザーへの利便性が高まったことで、さらに好調に売り上げを伸ばしております。2019年4月にはムビチケを購入できる映画アプリ「MOVIE WALKER」、7月にはポイントを使って購入できる「ムビチケ鑑賞券＆映画GIFT」をリリース、さらには2020年6月に新しい会員サービス「MOVIE WALKER会員」を立ち上げ、ムビチケ活用の場を広げています。

-------------------------------------------------------------------------------------

■ムビチケ前売券（オンライン）について

-------------------------------------------------------------------------------------

ネットで座席指定ができる通常料金よりオトクなデジタル映画鑑賞券です。通常料金より、最大500円※1もオトク!! 映画が公開したら、ムビチケ対応映画館のウェブサイトで座席指定※2ができ、鑑賞当日は映画館の自動発券機で入場券を発券するだけでスマートに入場できるチケットサービスです。

※1 通常一般券との比較。 ※2一部対応していない映画館がございます。お買い求めやお出かけの前に、ムビチケの対応可否をお確かめください。

-------------------------------------------------------------------------------------

■『テレビの中に入りたい』

-------------------------------------------------------------------------------------

【ストーリー】

毎週土曜日 22 時半。

謎めいた深夜のテレビ番組「ピンク・オペーク」は生きづらい現実世界を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。ティーンエイジャーのオーウェンとマディはこの番組に夢中になり、次第に番組の登場人物と自分たちを重ねるようになっていく。

しかしある日マディは去り、オーウェンは一人残される。自分はいったい何者なのか?知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとのはざまで、身動きができないまま、時間だけが過ぎていくー。

【作品概要】

監督・脚本：ジェーン・シェーンブルン(『Weʼre All Going to the Worldʼs Fair(原題)』)

キャスト：ジャスティス・スミス(『名探偵ピカチュウ』)、ジャック・ヘヴン(『ダウンサイズ』)、ヘレナ・ハワード、リンジー・ジョーダン(スネイルメイル)

配給：ハピネットファントム・スタジオ

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー mw.public.relations@moviewalker.co.jp