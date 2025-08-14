『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』×「モンスト」コラボを8月16日（土）12:00より開催！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）において、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボを2025年8月16日（土）12：00より開催します。

本コラボでは、「ジョーカー 雨宮蓮」「スカル 坂本竜司」「パンサー 高巻杏」「フォックス 喜多川祐介」「クイーン 新島真」が期間限定のガチャに登場し、コラボクエストには「カモシダ」「マダラメ」「カネシロ」「オクムラ」「ニイジマ」「ジュスティーヌ＆カロリーヌ」などが登場します。

また、「コラボスターターパック」を購入することで「クロウ 明智吾郎」が入手できるほか、ミッションクリアの報酬として「ノワール 奥村春」が入手できます。そのほか、「守護獣の森」のコラボクエストをクリアすると、クエスト中に一度だけ助けてくれる「守護獣」として「ナビ 佐倉双葉」が仲間になります。

さらに、抽選で「えらべるPay(R)」や「コラボ限定ミラーアートボード」が当たるキャンペーンも実施します。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

＜モンスト公式サイトお知らせ＞ https://www.monster-strike.com/news/20250814_1.html

＜コラボ開催期間＞ 2025年8月16日（土）12：00～2025年9月2日（火）11：59

【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略闇属性 ★6 ジョーカー 雨宮蓮（獣神化）CV：福山 潤

木属性 ★5 スカル 坂本竜司（進化）CV：宮野真守

火属性 ★6 パンサー 高巻杏（獣神化）CV：水樹奈々

水属性 ★5 フォックス 喜多川祐介（進化）CV：杉田智和

光属性 ★6 クイーン 新島真（獣神化）CV：佐藤利奈

【コラボスターターパック】※敬称略光属性 ★6 クロウ 明智吾郎（獣神化）CV：保志総一朗

【ミッションクリアの報酬で入手できるキャラクター】※敬称略



闇属性 ★6 ノワール 奥村春（進化）CV：戸松 遥













【入手できる守護獣】※敬称略ナビ 佐倉双葉（守護獣）CV：悠木 碧

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略火属性 ★5 カモシダ・アスモデウス・スグル（進化）CV：三ツ矢雄二

水属性 ★5 マダラメ・アザゼル・イチリュウサイ（進化）CV：堀 之紀

闇属性 ★6 カネシロ・バエル・ジュンヤ（進化）CV：藤本たかひろ

光属性 ★6 オクムラ・マモン・クニカズ（進化）CV：掛川裕彦

木属性 ★6 ニイジマ・レビアタン・サエ（進化）CV：甲斐田裕子

水属性 ★6 双子の看守 ジュスティーヌ＆カロリーヌ（進化）CV：豊崎愛生

■コラボを記念したXフォロー&リポストキャンペーンを実施

モンストキャンペーン公式 Xアカウント（https://x.com/monst_campaign）をフォローし、対象の投稿を期間内にリポストすると、さまざまなスマホ決済サービスのポイントを自由に選べる「えらべるPay(R)」最大10,000円分が即時抽選で合計1,000名様に、「コラボ限定ミラーアートボード」が後日抽選で50名様に当たります。

＜キャンペーン名＞

『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』×「モンスト」コラボ記念フォロー＆リポストキャンペーン

＜開催期間＞

2025年8月16日（土）12：00～2025年8月21日（木）11：59

※対象の投稿はキャンペーン期間中に1回投稿されます。抽選に参加できるのは1回までです。

＜賞品＞

・「えらべるPay(R)」最大10,000円分・・・合計1,000名様（即時抽選）

※当選内訳：10,000円分×10名様、160円分×990名様

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・「コラボ限定ミラーアートボード」・・・50名様（後日抽選）

■『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とは

全世界累計セールス270万本を突破し、数多くのゲームアワードを受賞したピカレスク・ジュブナイルRPG『ペルソナ５』が、多数の追加要素により生まれ変わって新登場。

新たなキャラクターや“未知なる3学期”が加わり、『ペルソナ５』では語られなかった“深層”が明らかに……！

また、新スポット・イベントの追加で充実の学生ライフはさらに濃密に。放課後の怪盗ライフでは新たな敵やギミック、謎のアイテムなど攻略すべきパレスにも異変が!? 心を盗む怪盗団の新たなる活躍をご覧あれ！

公式サイト：https://p5r.jp/

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年5月時点では世界累計利用者数が6,400万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS13.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。