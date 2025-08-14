メルカリ、NFTマーケットプレイス「メルカリNFT」より新規NFTの販売を開始

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2025年8月14日より、「メルカリ」でNFT（※1）の取引ができるNFTマーケットプレイス「メルカリNFT」において、新規NFTの販売を開始することをお知らせいたします。

URL：https://nft.jp.mercari.com/random_sales

※1：Non Fungible Token（非代替性トークン）の略称。偽造・改ざん不能のデジタルデータ

メルカリは「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というグループミッション実現に向けて、価値の循環を拡大していくために、NFTの売買ができる「メルカリNFT」を提供してきました。これまでは海外大手NFTマーケットプレイス「OpenSea」で扱うNFTの購入・出品（※2）が可能でしたが、今回の取り組みにより、「メルカリNFT」から事業者の新規NFT購入・出品が初めてできるようになります。

※2：「メルカリNFT」以外で購入したNFTを出品することはできません

プロジェクト概要

「TCG STORE」

購入後に好きなタイミングで実物のトレーディングカードと交換できるRWAサービス「TCG STORE」より、鑑定済みの実物のトレカがNFTとしてメルカリNFTの「くじを引く」より購入いただけます。

※販売内容は、状況により予告なく変更する場合がございます。購入・キャンペーン参加に際しては、各プロジェクトの販売ページの内容と注意事項を必ずご覧ください。

「メルカリNFT」は、今後もアートやトレカ、エンタメなどさまざまなカテゴリーで、国内外の事業者・IPホルダーと新規NFTコンテンツの発行および販売をしていく予定で、デジタルマーケットプレイスとしての「メルカリNFT」をさらに拡大してまいります。

「メルカリNFT」の詳細については、こちらをご覧ください。

https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1896/