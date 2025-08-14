妊娠・出産・育児をはじめとした女性向けメディアを運営する株式会社ベビーカレンダー、「IRTV」にて2025年12月期 第2四半期決算説明を配信いたしました。

株式会社ベビーカレンダー

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイトをはじめとした女性向けメディアを運営する株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）は、2025年8月14日（金）、株主や個人投資家および機関投資家向けに、会社説明や決算説明などをわかりやすく動画にまとめているウェブサイト「IRTV（東証一部上場 ベクトルグループ）」に代表取締役 安田啓司が出演し、当社の2025年12月期 第2四半期決算に関する動画を配信したことをお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xjhn8tssl-Q ]

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名： 株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）

証券コード： 7363

本社所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2ミヤタビルディング10F

代表者： 安田啓司

設立年月日： 1991年4月

主要事業： メディア事業、医療法人向け事業



多くの医療専門家監修による、妊娠・出産・育児支援サイトおよびアプリ「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡大中。



