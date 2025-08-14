NEW FX-001 FAIRWAY WOOD 発売のお知らせ

株式会社フォーティーン

ターゲットプレーヤーのロングゲームを実直に進化させてきたFXシリーズ。

「FX-001」「FX-002」は高弾道、「FX-003」は強弾道を追求し、アマチュアゴルファーのロングゲームに貢献してきました。

NEW「FX-001」は、そのどちらの機能も兼ね備えた１本。

アマチュアゴルファーの様々なニーズにフィッティングで対応する事ができる、最高の1 本を目指しました。

15°&17.5°

素材／ボディ＋フェース：6-4Ti、ソール：17-4Ph、交換式ウェイトビス2 個

価格／ 71,500 円～ ※カスタムシャフトでアップチャージあり



20°&23°

素材／ボディ：17-4Ph、フェース：ハイマレージング＋プラズマ溶接、交換式ウェイトビス1 個

価格／ 71,500 円～ ※カスタムシャフトでアップチャージあり



シャフト／ NEW FT-f（5f、6f、7f） ※各ワンフレックス

専用ヘッドカバー付属

※トルクレンチ別売り（ケース付き・3,300 円）



MADE IN JAPAN

ご購入(ご予約)はこちら :https://www.fourteen.jp/products/club/fw/

ベストなカスタマイズで、全てのゴルファーのロングゲームを

“完璧〞に進化させる。

ロングゲームこそフィッティングを重要視するべき



フェアウェイウッドというロングゲームで活用するクラブこそ、微細なスペックが弾道に及ぼす影響度は高く、よりフィッティングで一人ひとりの“最適機能”を追求するべきというのがフォーティーンの考え。

新作「FX-001」は高弾道・強弾道、そして振りやすさに至るまで、“完璧”に導ける１本を目指しました。

Performance

NEW「FX-001」の15°、17.5°は、軽比重のチタンをボディ・フェースに、ソールに高比重のステンレス鋼を採用。

異なる比重を組み合わせながら、後方に9 グラムのウェイトを配置することで低深重心化によるボールの上がりやすさ、「高弾道」仕様を基本機能として設計しています。

前後のウェイト差は重心の浅深調整によって確実な機能変化を生み出せる7グラムに設定。

前後のウェイトを入れ替えることで浅重心化させて低スピン・中弾道の「強弾道」仕様に機能変化が可能です。



※＃15・＃17.5 のバック側ウェイトは12g までの対応となります。

ロングアイアンやユーティリティと比較したショートウッドの優位性は「高弾道」に尽きます。

主にボールを思うように上げられないヘッドスピードが遅めのプレーヤー向けの機能ですが、昨今はグリーンを捉える・止めることに秀でた機能として、アスリートたちもショートウッドを活用しています。



ショートウッドの大きな懸念は二つ。

●スピン量が多すぎて吹け上がってしまいがち

●リーディングエッジが誇張され構えにくい

この二つの懸念材料を克服し、“狙えるショートウッド”として完成したのが、NEW「FX-001」、20°&23°です。

NEW「FX-001」のフェース面には「レーザーミーリング」を施しており、

あらゆるライやウェットな状態でも安定したスピン性能を供給して、

狙える“飛距離性能”を実現します。

SHAFT

振りやすさ、当てやすさを

とことん追求した

ロングゲーム専用設計シャフト

FT-f

フェアウェイウッドにおけるシャフトの役目は、振りやすさ、そして当てやすさに尽きます。

安心できるしなり挙動があるからこそ、ゴルファーのヘッドスピードを最速化させて、ボールを持ち上げることができるのです。

多くのゴルファーがその機能を体感できる“癖のない”しなり挙動を実現させるために、

三菱ケミカル株式会社と共同開発したシャフトが「FT-f」です。



SPEC（モデル：重量（カット前）／トルク／フレックス）

5f ／ 55g ／ 5.2 ／中調子

6f ／ 66g ／ 4.2 ／中調子

7f ／ 76g ／ 3.8 ／中調子



※スペックは計算値です

SLEEVE

ロングゲームこそ「ライ角」フィッティングを推奨したい

NEW「FX-001」は3つの専用スリーブを用意。

プレーヤー毎に「ライ角」・「ロフト角」をフィットさせることで、NEW「FX-001」の飛距離性能、安定性がより盤石となります。

3種類のスリーブにて対応可

あらゆるライに対応する丸型ソール形状

オンコースのフィールドでは、ほぼフラットなライが存在していません。

フェアウェイウッドのソールはライの凹凸に対応できる形状ではなければならない、というのがフォーティーンの鉄則。

実戦でヘッド機能を発揮できるソール形状が「FX-001」の強みです。

【会社概要】

会 社 名：株式会社フォーティーン

本 社：〒370-2123 群馬県高崎市吉井町神保722

代 表 者：代表取締役 桐谷 一郎

Ｈ Ｐ：https://www.fourteen.co.jp/

Ｔ Ｅ Ｌ：代表：027-387-8714

資 本 金：10,000,000 円

設 立 日：1981年10月14日

従 業 員 数：49名

事 業 内 容：オリジナルゴルフクラブ製造・販売 ゴルフクラブ設計