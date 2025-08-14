【NINZIA】インキュベーション施設「Center of Garage」入居のお知らせ

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏、以下「当社」）は、2025年6月23日より、インキュベーション施設「Center of Garage」（東京都墨田区、以下「COG」）へ入居したことをお知らせします。当社は、研究開発型ベンチャー企業が集積する同施設を新たな研究開発拠点とし、独自の食感創成技術を核とした製品開発、異分野企業との共同開発、そして市場展開を一層加速してまいります。

【NINZIA HP】https://store.ninzia.jp/(https://store.ninzia.jp/)

■Center of Garage

ものづくり系ベンチャー（リアルテック・ベンチャー）のためのインキュベーション・ハブです。研究者、町工場、事業会社といった多様なプレイヤーを有機的に結びつけ、国内外の技術や知見を融合させることで、世界を変える事業の創出を加速させます。

場所：東京都墨田区横川1-16-3

■「あたらしい食のカタチをつくる」次世代蒟蒻素材NINZIA PASTE

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

■テクスチャ・エンジニアリングテック「NINZIA」

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

■専用設備不要。混ぜて焼くだけで固まる「ニンジャのような」結着成型技術

NINZIAの結着成型技術を利用すれば、専用機械の追加投資不要で、焼くだけもしくは乾燥させるだけのヘルシーな成型を実現することが可能です。また、水飴やチョコレートのように事前に加熱して溶かす必要がないため、光熱費の面でも貢献。さらにゼラチンと異なり完全植物性のためハラールやヴィーガン関連の商品への活用も視野に入ります※1。高熱下でも溶けないため、温暖化の進む環境でも、商品がべたつくことがありません。

NINZIAの成型技術は、アラブ首長国連邦・ドバイ、スペイン・バスク、アメリカ・シリコンバレー、シンガポールなどで高く評価されています。

※1 本リリース発表時点では、当社素材はハラール認証やヴィーガン認証は取得していません。

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

>本店 650-0035 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

>大阪オフィス&ラボ 555-0011 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

【NINZIA公式webサイト】https://ninzia.jp/

【オンラインショップ】https://store.ninzia.jp/

