[自治体×企業　公民連携DX実証 パートナー募集]　自治体DXの推進に向け、先進的な企業との実証実験パートナーを募集開始　～デジタル技術を活用した新サービスの創出へ～

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）は、このたび、全国の自治体のDX推進を支援するため、全国の自治体様向けに、先進的なデジタルソリューションを持つ企業との「公民連携DX実証パートナー」の募集を開始いたします。

https://forms.gle/iUR7TjqEu64LBFQd6

自治体×企業 公民連携DX実証 パートナー募集（イメージ）■自治体DX推進協議会の設立とミッション

当協議会は、デジタル変革（DX）の波を自治体と協働して地域全体へと広げることをミッションに、2023年5月に設立されました。自治体へのDX推進の伴走支援や、企業とのマッチングを通じて、地域の課題解決に取り組んでおります。

■公民連携DX実証パートナーの募集開始

この度募集を開始する「公民連携DX実証パートナー」では、デジタル化に意欲的な自治体と、優れたデジタルサービスを開発している企業とをつなぎ、新しい自治体向けサービスの実証実験を推進してまいります。



自治体の皆様が抱える様々な課題、デジタル技術を活用して解決したいとお考えの分野がございましたら、ぜひご相談ください。



■自治体の皆様へ

日々の業務に追われ、新サービスを探す余裕のない自治体の皆様、ぜひこの機会をご活用ください。当協議会が企業とのマッチングを行い、実証実験の実施をサポートいたします。実証実験は基本的に無償で行いますので、お気軽にご相談ください。

■企業の皆様へ

自治体の課題解決に向けて、貴社の優れたデジタルソリューションを実証実験により試してみませんか。実証実験を通じて、自治体との協働や新サービスの創出につなげることができます。ご興味のある企業様は、当協議会までご連絡をお願いいたします。





https://forms.gle/iUR7TjqEu64LBFQd6

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]



一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX） 事務局

電話番号：03-6683-0106 メールアドレス：info@gdx.or.jp

