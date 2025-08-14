【新製品リリース】AI画像から動画を簡単作成！iMyFone DreamVidが登場！

Shenzhen iMyFone Technology Co., Ltd.

世界中で200＋の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFoneは令和7年8月14日（木）より、AI技術を駆使した画像から動画生成ツール「iMyFone DreamVid」をリリースしました。高精度な顔認識と自然な表情合成に優れており、初心者でも直感的に操作でき、SNS投稿にも最適です！

DreamVidの詳細を見る：https://qrcd.org/94bA

DreamVidの利用ガイド：https://jp.imyfone.com/ai-image-to-video-generator/guide/

iMyFone DreamVidとは？

「DreamVid」は画像からリアルな動画を作成できるツールです。Web、iOS、Androidに対応します。特に顔や表情の合成に優れており、自然な動きやリアルな質感を再現できます。AIキスやAIハグの動画を生成できるほか、人物に歌や会話をさせることもでき、AIによる衣装チェンジや顔交換（ディープフェイク）などにも対応しています。

★DreamVidの主な機能

詳細を見る :https://qrcd.org/94bA

キス動画生成：一人の写真を 2 枚、または二人の写真を 1 枚アップロードし、プロンプトを入力すると、さまざまな種類のキス動画を簡単に生成できます。

合わせて読む：【AIキス動画生成の方法をまとめ！】(https://jp.imyfone.com/ai-tools/how-to-generate-ai-kiss-video/)

ハグ動画生成：写真をアップロードすると、DreamVid が数秒で写真の中の人物を抱き合わせます。

合わせて読む：【AIでハグ動画を生成できるツール4つをおすすめ！】(https://jp.imyfone.com/ai-tools/how-to-generate-ai-hug-video/)

顔交換：動画内の顔を正確に識別し、自然なAIフェイススワッピングを実行します

合わせて読む：【AI顔交換アプリをお勧め！無料で顔を入れ替える方法を紹介】(https://jp.imyfone.com/ai-tools/recommend-ai-face-swapping-apps/)

★DreamVidの特徴

AI画像からの動画自動生成技術：最新のAI技術を駆使し、ユーザーがアップロードした静止画像をもとに、動きやエフェクトを自動的に付与して動画に変換します。手動編集が不要で、専門知識がなくても短時間で魅力的な動画を制作可能です。

豊富な動画テンプレート：様々なジャンルや用途に対応した多彩なテンプレートが用意されており、SNS向けショート動画、教育コンテンツなど、目的に合わせて最適なデザインを選べます。

多様なプロンプトに応答：ユーザーはプロンプトを入力して動画のシーンをカスタマイズでき、またはキーワードやテンプレートを選択して、写真を動画に変換します。

カスタマイズ設定：画像を動画に変換した後、カメラのパラメータや動きの幅を調整でき、よりリアルな効果を実現します。

動画補完：ユーザーが提供した動画に基づき、ビデオコンテンツを自動的に延長し、完全な視聴体験を視聴者に提供します。

合わせて読む：【AIで画像・写真を動かすアプリと方法を紹介！】(https://jp.imyfone.com/ai-tools/animate-images-with-ai/)

DreamVidを使ってオンラインで画像から動画を生成する方法（キス動画を例として）

詳細を見る :https://qrcd.org/94bA

ステップ 1：以下のボタンをクリックしてDreamVidにアクセスし、「オンラインで試す」をクリックします。（iOSまたはAndroidユーザーはアプリを直接ダウンロードして使用します）

オンラインで試す :https://qrcd.org/94bA

ステップ 2：「写真をアップロード」をクリックし、画像を選択します。

ステップ 3：「写真をアップロード」をクリックし、画像を選択し、プロンプトを入力して、「作成」をクリックします。動画は数秒で生成され保存されます。

◇iMyFoneについて

現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。

◇お問い合わせ

アイマイフォンテクノロジー

お問い合わせ先：https://jp.imyfone.com/support/

ホームページ：https://jp.imyfone.com/

Twitter: https://twitter.com/iMyFone_JP

YouTube: https://www.youtube.com/@iMyFoneJapan