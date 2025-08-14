CHUWI最新ミニPC「AuBox 8745HS」登場 ― Ryzen 7 8745HS搭載で高性能＆拡張性を実現

CHUWI INNOVATION LIMITED.

CHUWIは、新たにアップグレードされたミニPC「AuBox 8745HS」を正式に発表しました。本製品は最新のAMD Ryzen(TM) 7 8745HSプロセッサーを搭載し、USB4、Bluetooth 5.3、さらに拡張されたメモリ・ストレージオプションなど、先進的な機能を備えています。コンパクトながら高性能で、ゲーマー、クリエイター、パワーユーザーのニーズに応える設計となっており、Windows 11 Proを標準搭載することで、開封後すぐに快適な環境で利用できます。

圧倒的なパフォーマンス

「AuBox 8745HS」の心臓部となるAMD Ryzen(TM) 7 8745HSは、8コア16スレッド、最大4.9GHzのブーストクロックを誇り、4nmプロセス・Zen 4アーキテクチャを採用。TDPは65Wで、高速レスポンスによるスムーズなマルチタスク処理、ゲーム、コンテンツ制作が可能です。

Radeon(TM) 780M搭載

RDNA 3アーキテクチャを採用した統合GPU「AMD Radeon(TM) 780M」を搭載し、12CU・最大2600MHzのクロックで動作。エントリークラスの外部GPUに匹敵するグラフィック性能を発揮し、ハードウェアレイトレーシングによるリアルで美しい映像表現も可能です。

最大4画面の4K出力に対応

USB4、USB-C、HDMI、DisplayPort出力を備え、最大4台の4Kディスプレイを同時接続可能。最大4K@144Hzの高リフレッシュレート表示に対応し、ゲーミング、マルチタスク、生産性向上、没入型の映像体験を実現します。

優れた拡張性と省スペース設計

重量約740g、サイズ154×152×45mmとコンパクトで、VESAマウントにも対応。最大64GBのDDR5メモリ、最大2TBのPCIe SSD拡張が可能で、長期的な性能確保とスケーラビリティを備えています。

充実のインターフェース

USB4（40Gbps）、デュアル2.5GbE、有線・無線高速通信（Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3）、USB 3.2、DP 1.4、HDMI 2.1など計12ポートを搭載。あらゆる用途に対応できる接続性を確保しています。

主な仕様

価格と販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41910/table/221_1_dcf758d56e24e484597727184ed2db99.jpg?v=202508140755 ]

「AuBox 8745HS」は、CHUWI JP Storeにて73,900円（税込）で販売中です。

商品ページはこちら：https://store.chuwi.jp/products/aubox

CHUWIについて

2004年創業のCHUWIは、革新的かつ高品質な電子機器を手頃な価格で提供するグローバルブランドです。「Smart Technology, Smart Life」を理念に、誰もが先進的なデジタル体験を享受できる世界を目指しています。

公式サイト：https://www.chuwi.com/jp