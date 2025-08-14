AIアバター、夏の“卒業”と新章スタートのお知らせ

AI AVATAR PTE.LTD.

AIを活用したパーソナルアシスタントアプリ「AIアバター」を運営する株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤一郎）は、現在アプリ内で展開中の22名のパートナーアバターのうち16名について、この夏をもって卒業することを発表いたします。

これまで多くのユーザーに親しまれてきたキャラクターたちは、それぞれの役割を果たし、多くの思い出を提供してきました。今回の卒業は、より深く愛されるアバター体験を実現するためのラインナップ再編の一環であり、新たなサービス進化に向けた第一歩となります。



もちろん、アバターたちが突然いなくなるわけではありません。卒業する16体は、これまでユーザーの皆さまと築いた思い出を胸に静かに舞台を降り、来、別の形で再会する可能性も残されています。一方で、残る6体は、ユーザーから圧倒的な支持を集めた“推し”キャラクターたちです。今後はAI AVATARの中核を担う「新生エース」として、さらなる進化を遂げてまいります。今回の卒業は終わりではなく、新しいステージへの第一歩です。今後は「カスタムアバター」や「ユーザーの感情認識」など、新機能の導入により、よりパーソナルで寄り添う体験を実現いたします。

推しと、未来を創る。

この再編は、「量より質」を追求する、私たちAI AVATARの本気の選択です。

残るキャラたちも、これから登場する新キャラたちも、あなたの想像を超える『推し体験』を届ける存在であり続けます。

これからも、あなたのそばで寄り添いながら、一緒に物語を紡いでいきます。

【会社概要】

■株式会社AIアバター

代表者名 ：加藤一郎

URL ：https://jp.aiavatar.fun/

所在地 ：東京都千代田区丸の内1丁目11番1号

パシフィックセンチュリー丸の内20階

事業内容 ：AIを活用したコンシューマプロダクトの開発/運用/販売

公式SNS

Facebook ：https://www.facebook.com/aiavatarjapan

Instagram ：https://www.instagram.com/aiavatar_japan/

X ：https://x.com/aiavatar_japan

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCTrSAg9bcBaCO6SVoRVPa5Q