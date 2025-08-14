生成AIが数秒で医療文書を作成 春日井市民病院、退院サマリー作成支援システムを導入 ～国内主要ベンダー電子カルテに対応、全国展開を加速～

株式会社メディカルAIソリューションズ

生成AIを活用した医療文書作成支援サービスを提供する株式会社メディカルAIソリューションズ（本社：東京都港区 代表取締役：松岡 清一・湯澤 由紀夫）は、愛知県の中核医療機関である春日井市民病院（院長：成瀬 友彦）と、退院サマリー作成支援システム「GaiXer Medical Agent（ガイザーメディカルエージェント）」の導入について、業務委託契約を締結したことをお知らせします。

本導入は、国内で高いシェアを誇る電子カルテシステムとの連携を実現した事例です。先行導入された藤田医科大学（IBM社製電子カルテ）に続き、主要な電子カルテ（富士通社製電子カルテ）との互換性が実証されたことで、全国の医療機関における様々な文書作成業務のDXを推進します。

■導入の背景

医師の業務負担の軽減と医療の質向上の両立は、全国の医療現場で喫緊の課題となっています。「GaiXer Medical Agent」は、電子カルテの診療記録からAIが退院サマリーを自動生成するサービスです。すでにIBM社製の電子カルテについては、藤田医科大学における先行導入で品質と安全性が確認されています。今回、他ベンダー製の電子カルテを導入している春日井市民病院でも高い互換性が実証され、導入が決定しました。本導入は「GaiXer Medical Agent」が持つ高い汎用性を証明するものです。地域医療を支える中核病院での導入は、全国の多くの医療機関への展開に向けた大きな一歩となります。

■本システムの特長

「GaiXer Medical Agent」は、電子カルテに表示された「サマリー生成」ボタンをクリックするだけで、患者基本情報・診療記録などから必要なデータを抽出し、わずか数秒で退院サマリーの下書きを作成するシステムです。下書きは自由に修正でき、電子カルテに転記が可能な仕組みになっています。

これまで1件あたり10～15分かかっていた書類が、わずか数回のクリックで作成できるため、先行導入した藤田医科大学病院では医師の92％が「業務効率化につながった」と評価しています。（※1）



本システムは、医師の働き方改革につながるのはもちろん、新たに生み出された時間を診療や患者さんとのコミュニケーション、研究などにあてることができます。また、生成AIが下書きを作成することで、サマリーの質向上と均てん化にも期待が寄せられています。

（※1）医師の92％が業務効率化につながったと回答 生成AIを活用した「退院時サマリー作成支援システム」が実用化 | 藤田医科大学 - Fujita Health University(https://www.fujita-hu.ac.jp/news/vsfo8q000000286b.html)

■今後の展望

春日井市民病院では、今後、対象診療科を順次拡大するとともに、看護サマリーや紹介状など、多様な医療文書への展開も検討しています。

医療DXは、生成AIを活用することで医療現場の疲弊感や閉塞感を打破し、医療に携わる人たちの健康と人材育成をもたらし、ひいては患者さん一人ひとりに向き合う時間を生み出します。

株式会社メディカルAIソリューションズは、今後も生成AIを活用した医療DXシステムを開発し、さまざまな職種と多くの地域の連携支援を通じて、日本の医療サービスの向上に貢献してまいります。

【メディカルAIソリューションズ 会社概要】

会社名 ：株式会社メディカルAIソリューションズ

所在地 ：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館

設立 ：2025年3月

代表者 ：代表取締役 松岡 清一 代表取締役 湯澤 由紀夫

事業内容：ヘルスケア関連のアプリケーション開発・保守、生成AIによる医療関連情報の利活用事業

Webサイト：https://gaixer.medicalai.co.jp/