耳あな型（ITE）補聴器のすべて ～Cearvol Diamond X1がもたらす新しい聞こえ体験～

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

近年、補聴器市場ではさまざまな形状・機能のモデルが登場しています。その中でも「耳あな型」補聴器は、見た目の自然さと高性能を両立できるモデルとして、幅広い世代から支持を集めています。

本記事では、ITE補聴器の基礎知識から、他のタイプとの比較、価格帯、適しているユーザー層、そして最新モデル「Cearvol Diamond X1(https://cearvol.com/products/diamond-x1-white-best-hearing-aids-with-bluetooth?source=prtimes&campaign=itehearingaids)」の特長まで、初心者にもわかりやすくご紹介します。

ITE補聴器とは？

ITEは「In-The-Ear（耳あな型）」の略で、マイク・レシーバー・アンプ・バッテリーといった主要部品を、耳の形に合わせて作られたシェルに収めたタイプの補聴器です。

耳の後ろにかけるBTE（耳かけ型）と異なり、耳の外耳部分にすっきりと収まり、目立ちにくいデザインが特徴です。

Cearvol 集音器Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F13楽天公式ショップを見る :https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/

ITE補聴器は軽度から重度の難聴まで幅広く対応し、操作しやすい大きめのボタンや長時間駆動可能なバッテリーを搭載できる点も魅力です。

価格帯の目安

海外の補聴器専門サイトによると、ITE補聴器の一般的な価格帯は片耳あたり10万円～40万円程度。

価格は、Bluetooth対応やAIノイズリダクション、充電式バッテリーなどの搭載機能、ブランド、カスタマイズ度合い、保証内容などによって変動します。

また、日本国内でも近年はOTC（市販）モデルが増えており、3万円～20万円程度で購入できる製品も登場しています。

ITE補聴器が選ばれる理由

ITE補聴器は、以下のような方に特におすすめです。

ITEとITCの違い

- 軽度～中度の難聴で、音声をはっきり聞き取りたい方- 目立ちにくい補聴器を求める方- アクティブな生活を送っている方（カスタムフィットで外れにくい）- メガネや酸素チューブを使用している方（耳の後ろが空くため快適）公式サイトでチェック :https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=itehearingaids

ITE（耳あな型）とITC（耳あな型カナルタイプ）はどちらも耳の中に収まりますが、

ITEの方がサイズが大きく、電池容量や機能面で優れています。

一方、ITCはより小型で目立たない反面、操作性やバッテリー持続時間は短めです。

Cearvol Diamond X1のご紹介

ITE補聴器の中でも、Cearvol Diamond X1は高機能と使いやすさを兼ね備えた注目モデルです。

主な特長

メンテナンス方法

- 16チャンネルWDRC＋AIノイズリダクション：環境に応じた鮮明な音質を実現- Bluetooth 5.3：iOS/Androidと低遅延で接続し、通話や音楽も快適- 4つの音響モード（室内・会話・レストラン・交通）をワンタッチ切替- 最大12時間使用可能な充電式＋ケースで24時間分の充電ストック- 耳栓感の少ないデザイン＆IPX5防水で日常使いに最適

ITE補聴器を長く快適に使うためには、日々のお手入れが重要です。

まとめ

- 使用後は乾いた布で拭く- 耳あか除去用ツールで音口を清掃- 湿気や水気を避け、乾燥ケースで保管- 定期的に専門店で点検・クリーニング

ITE補聴器は、機能性・装着感・目立ちにくさを兼ね備えた人気タイプです。

Cearvol Diamond X1のように、BluetoothやAIノイズリダクション、充電式バッテリーなど最新機能を備えたモデルを選べば、日常の聞こえ体験が大きく向上します。

Amazonおすすめタイムセール 概要

期間：2025年8月12日（火）0:00 ～ 8月25日（月）23:59

通常価格：49,800円（税込）

セール価格：35,919円（税込）［27％OFF］

特典：1％ポイント還元（Amazonプライム会員対象）

販売ページ：Amazon商品ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F13)