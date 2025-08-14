【45%OFF超特価】ORICO 10-in-1 ドッキングステーションが破格の8,249円！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO 10-in-1 USB-C ドッキングステーション & M.2 SSD 外付けケース「DPM2P9-V1」の日本市場向け販売を開始しました。本製品は、NVMe/SATA両対応のM.2 SSD拡張スロットを内蔵し、さらに10Gbps USB 3.2 Gen2、4K@60Hz HDMI、100W PD充電、SD/TFカードリーダー、ギガビットイーサネットなど、多機能を備えたハイブリッドデバイスです。

ORICO DPM2P9-V1 は、10Gbps高速転送とM.2 SSDストレージ拡張を一体化した次世代USB-Cドッキングステーションです。4K@60Hz HDMI出力、100W PD充電、ギガビットLAN、SD/TFカードリーダーを備え、ノートPCやタブレットの機能をワンストップで強化。現在、期間限定で45%OFFのキャンペーンを実施中！

【 限定タイムセール 】

期間：2024年8月10日から2024年8月20日まで

価格：14,999円 → 8,249円（45%OFF）

クーポンコード：58FJPQA7

▼今すぐこのお得をゲット▼

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFM57FCS

他の製品情報

ORICO OM28P は、M.2 SSDケースと8-in-1 USB-Cドッキングステーションを一体化した多機能デバイスです。10Gbps高速転送、4K@60Hz HDMI出力、100W PD充電をサポートし、ノートPCやタブレットの拡張性をワンストップで強化。現在、期間限定で30%OFFのキャンペーンを実施中！

【キャンペーン情報】

期間限定：2024年8月10日から2024年8月20日まで

価格：6,999円 → 4,899円（30%OFF）

クーポンコード：KP9KXPUM

▼今すぐ購入▼

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5LYX1VC

