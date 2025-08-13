「POTERI BAKERY -TOKYO-」話題必至！三軒茶屋で“こころがほどける時間”を届けるブランドコンセプトムービーを公開

東京フードイノベーション株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6OZbq0KtLXk ]

東京フードイノベーション株式会社（本社：東京都港区新橋5丁目※、代表取締役：唐 遥）が運営する生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO-」は、“こころがほどける時間”をコンセプトに上質な素材と繊細な味わいで人気を集める生ドーナツ専門店です。この度、三軒茶屋の商店街の入り口にあるPOTERI BAKERY TOKYO三軒茶屋本店で過ごすひとときを舞台に、ブランドコンセプトを表現したプロモーション動画（ブランドムービー）を制作し、本日8月13日に動画を公開いたしました。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPNFI1HQ6nuW5QbsgcK84sQ

Instagram：https://www.instagram.com/poteribakery_tokyo/

動画の概要：三軒茶屋の街とカフェ空間が生む「癒しのひととき」

今回完成したブランドムービーでは、三軒茶屋のにぎわいある街角から始まり、POTERI BAKERY -TOKYO-店内へとシーンが移ります。店頭で生ドーナツを選び、2階のイートインスペースでゆったりと過ごす一連の流れを通じて、お店が提供する“こころがほどける時間”を表現しています。実際、店内に入ると1階はドーナツの販売スペース、2階には約15席のイートインカフェ空間が広がっており、シーンに合わせて選べる大小のテーブル席が配置されています。高い天井と大きな窓から差し込む柔らかな自然光に観葉植物が彩られた空間は、心落ち着く雰囲気に満ちており、動画ではそのおだやかな店内の様子とともに、生ドーナツを頬張るお客様の表情が印象的に描かれます。

制作の背景：地域の「居場所」として心を癒す時間を提供したい

POTERI BAKERY -TOKYO-は、単に生ドーナツを販売する店ではなく、ブランドコンセプトである『こころがほどける時間』を体感できる地域密着型の存在でありたいと考えています。2階のイートインスペースでドーナツとともに過ごすひとときは、まさに日常の中でふっと心がゆるむ「癒しの時間」です。今回の動画には、「三茶の人々にとってほっとできる居場所になりたい」「地域の人の心が整う時間を提供したい」というビジョンが込められています。都会の喧騒の中でお客様のこころをやさしくほどく当店の魅力を、この映像を通じてより多くの方々に感じていただければ幸いです。

instagramではコンセプトショート動画も公開予定！

また、この後、公式Instagramではコンセプトムービーのショート動画も続々と公開予定です。日常の合間に、POTERIの世界観をもっと身近に感じていただけます。

◆店舗情報

POTERI BAKERY -TOKYO-ロゴ

・営業時間 ：11:00～21:00（不定休）

・店舗 ：POTERI BAKERY -TOKYO-

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目37番4号山本ビルC号

・アクセス ：東急田園都市線 三軒茶屋駅から 徒歩2分

・公式アカウント ：www.instagram.com/poteribakery_tokyo/