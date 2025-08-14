こだわりミルクのコクと“パリパリ”食感チョコが特長のアイスバー「セブンプレミアム チョコチップミルクバー」が8月19日（火）から新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、素材にこだわったミルクの味わいとチョコチップのパリパリ食感を楽しめるアイスバー「セブンプレミアム チョコチップミルクバー」を全国のセブン‐イレブン店舗で8月19日（火）より発売します。

生乳を26％使用したミルクのコクと、チョコレートらしいビターな風味が特長です。シンプルながらも奥深い味わいに仕上げながら、価格を128円（税込138.24円）とすることで手軽にご購入いただける商品にしました。

日常の中で気軽に「ちょっと幸せなひととき」を感じていただけるよう、こだわって作り上げました。

「いつでも食べられる」値頃感と「何回でも食べたい」味わい

物価高騰が続く中で、「いつでも食べられる」値頃感と「何回でも食べたい」味わいを両立させました。若者の皆様に人気の「歯ごたえ食感」を楽しんでいただけるように、チョコチップを混ぜ込んでいます。

「チョコチップミルクバー」の3つのポイント

■セブンプレミアム チョコチップミルクバー

価格：128円（税込138.24円）

発売日：8月19日（火）～

販売エリア：全国

（1）こだわりのミルク

ミルクアイスは生乳を26％使用。やさしい甘さとまろやかなコク、ミルクの風味が口いっぱいに広がります。

（2）パリパリ食感のチョコチップ

パリパリとした食感のチョコチップとチョコレートの風味がより一層感じられる仕立てです。

（3）値頃感

たっぷりと生乳を使い、チョコチップの味わいや食感を楽しめる仕様でありながら、128円（税込138.24円）の価格で展開します。

担当者コメント

ミルクアイスとチョコチップという、“誰もが愛する”王道の組み合わせです。ミルクのコクがしっかりと感じられるなめらかなアイスに、口どけの良いパリパリ食感のチョコチップを使用しています。ひと口ごとに広がる味わいは、思わずもうひと口と、手が止まらなくなるおいしさ。

贅沢気分を味わえるのに、うれしいお手頃価格で毎日のご褒美にもぴったりです。暑い日のおやつや帰宅後のリラックスタイムなど、気軽に買えて満足感たっぷりの「チョコチップミルクバー」をぜひお試しください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。