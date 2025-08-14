2025年9月期 第3四半期連結決算「ネクシーズZERO」好調につき、通期業績を上方修正　上場20周年記念配当10円を含む30円に増配

株式会社NEXYZ.Group

株式会社NEXYZ.Group（東京都渋谷区 代表取締役社長 兼 グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346 以下、当社）は、本日2025年9月期 第3四半期連結決算を発表いたしました。なお、好調な業績推移を背景に、通期業績予想の上方修正を行うとともに、2025年９月30日を基準日とする期末配当として、普通配当1株当たり20円に加え、記念配当10円を実施し、合計30円を予定いたします。

2つの事業セグメントで増収増益となり、通期予想を上方修正

主力のエンベデッド・ファイナンス事業では、銀行・信用金庫・信用組合との提携が130社以上に拡大し、それらを含めた金融機関による「ネクシーズZERO」への紹介案件が増加しております。企業の旺盛な設備投資ニーズと相まって、受注が当初想定を大きく上回るペースで推移しております。また、メディア・プロモーション事業は主力サービスの「アクセルジャパン」が引き続き好調に推移し、増収増益基調を維持しています。



つきまして、通期連結の売上高・営業利益・経常利益はいずれも期初予想を上回る見通しとなりました。

2025年9月期 第3四半期 連結業績サマリー

2025年9月期第3四半期の連結業績は、売上高19,984百万円、営業利益1,075百万円、経常利益1,044百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は252百万円となりました。営業利益・経常利益ともに、前年同期比で約3倍に増加いたしました。

2025年9月期第3四半期決算短信（連結）(https://www.nexyzgroup.jp/investor/library/result.html)

2025年9月期第3四半期決算説明資料 PDFリンク(https://www.nexyzgroup.jp/press/pdf/nxg_250814.pdf)

詳細につきましては「投資家情報」よりご覧ください。

https://www.nexyzgroup.jp/investor/

東証上場20周年 記念配当の実施について

当社は昨年11月に東証上場20周年を迎えました。これもひとえに株主の皆様を始め、関係各位の多大なるご支援の賜物であると心より感謝申し上げます。つきまして、株主の皆様への感謝といたしまして、2025年9月30日を基準日とする期末配当にて1株当たり10円の記念配当を実施いたします。

これにより、2025年９月期の１株あたり期末配当金は、普通配当20円に記念配当10円を加えて30円となる予定です。

引き続き、株主ならびに投資家の皆様のご期待を超えられるよう、より一層業容の拡大に努めてまいります。さらに挑戦し続けるNEXYZ.Groupにどうぞご期待ください。