審査の常識を覆す、金融AI革命法人向け貸出審査レポート作成AIエージェント「Metareal レンディング(Metareal LD)」プレミアムプラン8/14提供開始

株式会社メタリアル

業種特化の専門AI開発・運営を行う株式会社メタリアル(本社：東京都千代田区、代表取締役：五石順一)は、法人向け貸出審査レポート作成AIエージェント「Metareal レンディング（以下、Metareal LD）」のプレミアムプラン（月額5万円（税込）、1日20回・月200回利用可能）を、2025年8月14日（木）より提供開始しました。

Metareal LDは、銀行の貸出部門・審査課向けに開発された、法人融資審査レポートの自動生成AIツールです。ユーザーが入力した申込書や信用調査報告などの内部データと、業界動向・信用格付情報・経済指標などの最新オンラインデータを組み合わせ、生成AIが最適な審査レポートをWord/PDF形式で数分以内に作成。審査担当者の業務効率化と審査精度の向上を同時に実現します。

AIが導く新時代をご体感ください。

■開発背景

法人向け融資審査業務は、膨大な申込書類や信用調査報告の確認、業界動向や経済指標の分析など、多岐にわたる情報を短期間で処理しなければならず、審査担当者の負担が非常に大きい状況が続いています。特に近年は、スタートアップや新規事業への融資、コロナ禍後の経済変化への対応、地域経済の活性化など、従来とは異なる審査基準やスピード感が求められています。

一方で、審査の属人化やベテランへの依存、情報の非対称性、審査結果の説明責任、効率化と精度向上の両立といった課題も顕在化しています。また、AIやデータ分析技術の進展により、迅速かつ客観的な信用評価のニーズが高まっていますが、実際の業務では依然として手作業や主観的判断に頼る部分が多く、審査業務の標準化・効率化が進んでいません。

■Metareal LDの特徴

Metareal LDの主な特徴は以下の4点です。

- 【多様なデータソース活用】申込書・信用調査報告・内部基準などの社内データと、業界動向・格付情報・経済指標などの外部データをAIが統合分析し、より立体的かつ客観的な審査レポートを自動生成。- 【生成AIによるレポート自動化】単なるスコア提示ではなく、審査根拠やリスク要因、業界比較、今後の提案までを含む“審査担当者目線”のレポートをWord/PDF形式で数分以内に出力。- 【審査業務の標準化・属人化解消】AIが過去の審査事例や判断基準を学習し、誰でも高品質な審査レポートを作成できるため、ベテラン依存や属人化を解消。- 【透明性・説明責任の強化】AIによる根拠付きのリスク評価や業界比較を明示し、上司や稟議会議への説明資料としてもそのまま活用可能。

本サービスは、銀行の貸出部門・審査課の審査担当者、法人融資の審査業務を効率化したい中堅・地方銀行、新規事業やスタートアップ向け融資を強化したい金融機関、業務の標準化・属人化解消、説明責任強化を目指す銀行管理職、融資稟議書・審査レポート作成に多くの時間を割いている現場担当者の利活用を想定しています。

■メタリアル・グループ CTO / AI開発者 米倉 豪志（よねくら ごうし）コメント：

法人融資審査の精度向上と効率化を同時に実現するため、「Metareal LD」は商業銀行の審査担当者が抱える複雑な判断業務を支援します。申込データの多角的分析から業界動向の反映まで、審査に必要なあらゆる要素を統合し、客観的で説得力ある審査レポートを自動生成。審査担当者の皆様が、より戦略的な融資判断と顧客対応に集中できる環境を整備し、金融サービスの質向上に貢献いたします。

米倉 豪志プロフィール

株式会社メタリアル 取締役 CTO、AI 開発者/作曲家

2000年にデータ圧縮技術の発明・開発・特許取得。株式会社メディアドゥで国内最大級のモバイル検索サービスの設計。デジタルクローン開発に従事。2022年10月より現職。

生成AIサービス「四季報AI」「ella」等開発。

■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開

当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AIシリーズ（https://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/）の開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。

当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。

特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。

当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。

Metareal AIのコンサルティングの特徴

1.汎用性よりも専門性に特化

これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。

2.複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」

単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させるメタリアル独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。

3.グローバルな知見を活かしたAI開発

CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。

当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

また、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO 米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。(※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測))

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等



社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI 翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製

薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAI サービスを提供してい

る。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI 翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000 分野・100 言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDF も丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AI ソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI 翻訳および専門文書AI の開発・運営