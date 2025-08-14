セキュア、累計導入社数13,000社突破！

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「当社」）は、提供している監視カメラシステム、入退室管理システムなどのセキュリティソリューションの累計導入社数が13,000社を突破したことをお知らせします。

2024年3月に10,000社を達成して以降、1年半弱でさらに3,000社の導入を積み上げました。

2002年の創業以来、当社は個人向けサービスからスタートし、2010年より法人向けセキュリティ事業へ本格参入しました。以降、入退室管理システムや監視カメラシステムを軸に、AI（画像認識）技術を組み合わせた付加価値の高いソリューションを展開しています。提案・設計・施工・保守まで一貫して提供することで、中小企業から大手まで多様な業種・規模のお客様の課題解決に貢献してきました。

近年は、顔認証や異常検知などのAI機能を用いた防犯・防災・見守りサービスの活用が進み、設置環境や運用ニーズに応じたカスタマイズ提案が高く評価されています。

今後も当社は、これまで培った技術力を活かし、社会課題解決に直結するソリューション提供を継続するとともに、スマートシティ、スマートビルディングの実現を推進しながら、安心・安全な社会作りに向けて邁進してまいります。

参考：導入事例紹介ページ

https://secureinc.co.jp/case/

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://www.secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去13,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。