子会社設立に関するお知らせ

株式会社ジーネクスト

株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 実、以下「当社」）は、2025年８月14日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．子会社設立の目的

当社は中期経営計画においてハードウェア事業での取り組みを掲げており、その中でソフトウェア事業、ソリューション事業との連携による非連続な企業成長を目指しております。今後の当社の売上高を牽引する主要事業となることを期待しており、その運営に特化した子会社を設立することといたしました。

２．設立する子会社の概要

３．日程

４．今後の見通し

本件の業績に与える影響は、現時点では軽微であると見込んでおりますが、中長期的にはグループの企業価値向上に寄与すると考えております。今後、本件に関して開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

【ジーネクストの概要】

本社所在地 ：東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F

代表者 ：代表取締役 村田 実

設立 ：2001年7月

ウェブサイト ：https://www.gnext.co.jp/

サービスサイト：https://discoveriez.jp/

◇本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 担当：小林 潤一

E-mail：info-ir@gnext.co.jp

◇報道関係者お問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 広報担当

E-mail：info-ir@gnext.co.jp