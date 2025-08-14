株式会社ミューチュアル、「Zoom Phone」を導入　電話取り次ぎ件数を86%削減

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO 間下 直晃、以下 ブイキューブ）は、医薬品・化粧品・食品業界向けの包装機械や製剤機器の製造・販売・輸出入を行う株式会社ミューチュアル（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 野尻 恭、以下 ミューチュアル）が、クラウドPBXサービス「Zoom Phone」を導入したことをお知らせいたします。

今回の導入により、ミューチュアルでは拠点間の内線環境が整備され、代表電話の取り次ぎ件数が最大で週21件から週3件へと約86%削減されたほか、場所にとらわれない柔軟な働き方の推進と、業務効率の大幅な向上を実現しています。

■「Zoom Phone」導入前の課題と利用経緯について

ミューチュアルでは、一部の拠点で20年以上前に導入したオンプレミス型PBXを利用しており、機器の老朽化をはじめ、主に以下の課題を抱えていました。

- 機器の老朽化と運用の手間：部署異動やレイアウト変更の度、業者への設定変更依頼が発生していた。- 非効率な電話取り次ぎ：拠点間に内線がなく、社内連絡でも外線の代表番号を経由する必要があり、特定の社員に応対が集中していた。- 形骸化したスマートフォン活用：社員用スマートフォンに共通の電話帳がなく、内線としての活用が進まない状況だった。

■「Zoom Phone」採用のポイント

上記の課題を解決するためクラウドPBXへの移行を検討される中で、以下の点が評価され、「Zoom Phone」が採用されました。

- 高い通話品質：工場の現場など、様々な環境でも音声が安定してクリアに届く品質。- 優れた操作性：誰でも直感的に使え、ストレスなく利用できるインターフェース。- 柔軟な連携機能：工場などで必須となる構内放送や、その他ツールとの連携が可能。

■「Zoom Phone」導入による主な効果

「Zoom Phone」の導入によって社員個人のスマートフォンがビジネスフォンとして機能するようになり、主に以下の効果が表れています。

- 電話取り次ぎ業務の劇的な改善：拠点間の内線化により、電話の取り次ぎ件数が最大で、週21件から3件へ86%削減されるなど、社員の負担を大幅に軽減。- 場所を選ばない働き方の実現：代表番号への着信も個人のスマートフォンで対応可能になり、オフィス内外を問わず柔軟な働き方をサポート。- 現場作業の効率化と迅速化：工場で作業員が製品を確認しながら通話できるようになり、確認作業のスピードと正確性が向上。- 運用管理コストの削減：電話番号の設定や変更がWeb上で即時に行え、レイアウト変更時の業者対応が不要に。- データに基づいた運用最適化：通話ログの活用により電話の利用状況を可視化し、今後のコスト管理にも貢献。

■ミューチュアル担当者のコメント

「当社では、20年以上使用してきたオンプレミスPBXと固定電話の老朽化やベンダー依存の保守体制に課題を抱えていました。座席に紐づいた固定電話により、レイアウト変更のたびに業者対応が必要で、内線も未整備なため社内連絡は非効率な状態でした。スマートフォンも内線化されておらず、特定社員に電話応対が集中していました。

こうした状況を受け、柔軟な働き方への対応を目的にクラウドPBXへの移行を決断。導入後は電話取り次ぎが週20件以上から3件程度に減少し、業務負担が軽減。固定電話の削減で職場も静かになり、スマートフォンによる業務活用も拡大。座席に依存しない番号運用やWebでの設定変更により、柔軟な対応とコスト削減も実現しました。

また、通話ログによる利用状況の可視化で、運用の最適化が可能に。現場からもZoom Phoneを活用した改善提案の声が上がるなど、全社的な改善が見られています。」

ブイキューブでは、今後もお客様のコミュニケーションDX実現に向けて、様々なコミュニケーションサービスを提供してまいります。

