コンテンポラリースーベニアショップ「GOOD EDITION」がよしもと芸人とのコラボを発売

株式会社TOKYO BASE


株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷 正人）が展開するコンテンポラリー・スーベニアショップ「GOODEDITION」より、吉本興業所属芸人とのスペシャルコラボTEEシャツが登場致します。当企画に参加するのは、ロバート秋山氏、ジェラードンアタック西本氏、アインシュタイン稲田氏、ガンバレルーヤよしこ氏、の4名。それぞれが選んだ自身の顔写真に、「GOOD」とユーモラスなイラストで目隠しを施した、遊び心あふれるデザインが魅力です。本アイテムは、8月15日(金)発売開始、GOOD EDITION原宿店と京都店の2店舗のみの展開となります。 (オンラインストアによる販売はございません)





AKIYAMA

WHITE




AKIYAMA

BLACK




NISHIMOTO

WHITE




NISHIMOTO

BLACK





INACHAN

WHITE




INACHAN

BLACK




YOSHIKO

WHITE




YOSHIKO

BLACK




全商品


金額：11,000円(税込)


カラー：WHITE/BLACK


サイズ：M/L/XL



展開店舗


・GOOD EDITION 原宿店


住　　所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-27-2


電話番号：03-6804-5422


営業時間：12:00～20:00



・GOOD EDITION京都店


住　　所：京都府京都市御幸町通六角下ル伊勢屋町350


電話番号： 075-585-2799


営業時間： 11:00～20:00




「GOOD EDITION (グッド エディション) 」


東京、日本独自のカルチャーやファッションをモダンにアウトプットするスーベニアショップ。


弊社の強みである東京ブランド・MADE IN JAPANに特化をしつつ、雑貨、小物、ウェアを集約し展開致します。より多くのお客様へTOKYOファッションの良さを発信できると考えスタート致しました。



公式サイト： https://good-edition.com/


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/good_edition_official/