コンテンポラリースーベニアショップ「GOOD EDITION」がよしもと芸人とのコラボを発売
株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区、代表取締役CEO 谷 正人）が展開するコンテンポラリー・スーベニアショップ「GOODEDITION」より、吉本興業所属芸人とのスペシャルコラボTEEシャツが登場致します。当企画に参加するのは、ロバート秋山氏、ジェラードンアタック西本氏、アインシュタイン稲田氏、ガンバレルーヤよしこ氏、の4名。それぞれが選んだ自身の顔写真に、「GOOD」とユーモラスなイラストで目隠しを施した、遊び心あふれるデザインが魅力です。本アイテムは、8月15日(金)発売開始、GOOD EDITION原宿店と京都店の2店舗のみの展開となります。 (オンラインストアによる販売はございません)
AKIYAMA
WHITE
AKIYAMA
BLACK
NISHIMOTO
WHITE
NISHIMOTO
BLACK
INACHAN
WHITE
INACHAN
BLACK
YOSHIKO
WHITE
YOSHIKO
BLACK
全商品
金額：11,000円(税込)
カラー：WHITE/BLACK
サイズ：M/L/XL
展開店舗
・GOOD EDITION 原宿店
住 所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-27-2
電話番号：03-6804-5422
営業時間：12:00～20:00
・GOOD EDITION京都店
住 所：京都府京都市御幸町通六角下ル伊勢屋町350
電話番号： 075-585-2799
営業時間： 11:00～20:00
「GOOD EDITION (グッド エディション) 」
東京、日本独自のカルチャーやファッションをモダンにアウトプットするスーベニアショップ。
弊社の強みである東京ブランド・MADE IN JAPANに特化をしつつ、雑貨、小物、ウェアを集約し展開致します。より多くのお客様へTOKYOファッションの良さを発信できると考えスタート致しました。
公式サイト： https://good-edition.com/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/good_edition_official/