公益社団法人東京青年会議所新宿区委員会は、2025年8月24日（日）に「トー横文化祭 ～youth wave Shinjuku2025～」を歌舞伎町シネシティ広場にて開催いたします。

本イベントは、若者のアイデアをもとに、地域社会と協働して開催する歌舞伎町コラボフェスです。事前の実行委員会を重ねて若者自らが企画・運営に参加することで、社会とつながるきっかけを創出します。

当日は、キッチンカーやゲームブースの出店など、様々なコンテンツをご用意しております。若者たちがリアルな社会の中で成功体験を積み、未来への一歩を踏み出すきっかけを提供することを目指します。

入場料は無料です。若者のアイデアが詰まった一日を、ぜひ体験しにお越しください。

事業概要

問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/288_1_326cba2fc55bde624b24b73c7974e6bf.jpg?v=202508140655 ]

公益社団法人東京青年会議所新宿区委員会

担当者： 中曽清之

Mail： nkskiyo0829@outlook.com

公益社団法人東京青年会議所 事務局

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-1 オームビル新館8階

TEL 03-6285-1515 FAX03-6285-1516

URL：https://www.tokyo-jc.or.jp/

主催団体紹介

私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称）は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、４０歳をむかえ卒業した卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。