食で涼む夏。スイーツ＆グルメ

写真拡大 (全14枚)

株式会社そごう・西武

会期：開催中～８月３１日（日）


会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場・１０階レストラン



気温が連続して３５℃を超える猛暑日を観測する日々に、食欲をわかす『旬のグルメ』をご紹介いたします。夏の果実をたっぷりと使用したケーキやジュレ、さっぱりとした味わいのレモンケーキなど、夏を彩るトロピカルスイーツをはじめ、あっさり、さっぱりとしたサラダやカップデリ、つるっと冷たい冷麺など、連日の暑さを乗り切るグルメが勢ぞろい。『暑さを忘れる夏の涼グルメ』をそごう横浜店で味わってみてはいかがでしょうか。


※本リリースの価格は税込み、画像はイメージです。


※季節限定販売商品のため終了会期が異なります。ご容赦ください。



夏の果実スイーツでリフレッシュ（桃・メロン・レモン）



（地下２階＝洋菓子売場）


暑さを忘れる、ひとくちの幸せスイーツ



アンテノール
アンテノール／桃とパンナコッタのヴェリーヌ　

●桃とパンナコッタのヴェリーヌ　１個７３５円


ミルク感豊かなパンナコッタに、爽やかな桃のジュレと、フレッシュな桃をのせて。つるんと涼やかな夏のデザートです。


※販売期間：８月１８日（月）まで。








ファウンドリー
ファウンドリー／桃と紅茶のタルト

●桃と紅茶のタルト 直径１５ｃｍ　３，９９６円


アールグレイとダージリンで香り付けした紅茶生地に、みずみずしい桃をふんだんに飾り付けしました。


※販売期間：８月２８日（木）までの予定。







ユーハイム
ユーハイム／レモンパイ

●レモンパイ　１個１，７２８円


バター香る生地に甘酸っぱいレモンクリームと生クリームを重ねました。


※販売期間：９月中旬ごろまで。







マーロウ ブラザーズ コーヒー
マーロウ ブラザーズ コーヒー／メロンパフェ

●メロンパフェ（１個）　２，３６５円
マーロウ一番人気のプリンと爽やかな白ワインゼリー、みずみずしいメロンをたっぷり乗せた夏らしいパフェ。
※販売期間：８月中旬ごろまで。







ラ・マーレ・ド・チャヤ
ラ・マーレ・ド・チャヤ／白桃のジュレ

●白桃のジュレ　１個５９０円
バニラムースと桃のジュレを合わせた夏におすすめのデザートです。
※販売期間９月１４日（日）まで。







ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／瀬戸内レモンのモンブランタルト

●瀬戸内レモンのモンブランタルト　　　　　　１ピース ８９０円


しっとりとしたケークタルトに爽やかな酸味とほのかな苦味の瀬戸内レモンコンポートを飾り、　瀬戸内レモンクリームをモンブラン風にしぼりました。







夏野菜の惣菜・彩り鮮やかなさっぱり酢飯デリ



（地下２階＝惣菜売場）



１. SUSHI　DERISEA／都（みやこ）１折９８０円　　　　　　販売期間：８月１２日（火）～

１. なだ万厨房／玉蜀黍(とうもろこし)とマスカルポーネのスープ１個５９４円



１. ヨンヤン／ズッキーニとシラスの青唐チヂミ　　　　　１パック９２９円　販売期間：８月３１日（日）まで　　　　

１. いとはん／とうもろこし「恵味」の和さらだ　　　　　１００ｇ５９４円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販売期間：７月２４日（木）～９月３日（水）


レストランで涼を感じるグルメ



（１０階＝レストランフロア）


ひんやりグルメからピリ辛グルメまで勢ぞろい




ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺　
ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺　３，４６５円

●海の幸冷麺　３，４６５円


帆立貝、えび、くらげ、かになど、海の幸を使った桃源夏の 定番メニュー。


※「胡麻ダレ」または「醤油ダレ」から選べる


※ご提供時間［平日］午前１１時～午後２時３０分［土・日・祝日］午前１１時～午後３時


※ランチタイム限定／別途サービス料１０％







タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー
タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー

●タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー　


１，４８５円


日本人に馴染みの深い和だしを使用。野菜を浸して食べるタニタカフェオリジナルフォーです。








e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆり　　ポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ　
e.a.gran（イー・エー・グラン）／　　　　神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ　　１，６８０円

●e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ　１，６８０円
うまみと豊かな風味が特長の神奈川県産ブランドポークを使用したハーブ香るサルシッチャと、茄子、ズッキーニ、パプリカのグリルをオイルソースで仕上げました。