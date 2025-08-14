食で涼む夏。スイーツ＆グルメ
会期：開催中～８月３１日（日）
会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場・１０階レストラン
気温が連続して３５℃を超える猛暑日を観測する日々に、食欲をわかす『旬のグルメ』をご紹介いたします。夏の果実をたっぷりと使用したケーキやジュレ、さっぱりとした味わいのレモンケーキなど、夏を彩るトロピカルスイーツをはじめ、あっさり、さっぱりとしたサラダやカップデリ、つるっと冷たい冷麺など、連日の暑さを乗り切るグルメが勢ぞろい。『暑さを忘れる夏の涼グルメ』をそごう横浜店で味わってみてはいかがでしょうか。
※本リリースの価格は税込み、画像はイメージです。
※季節限定販売商品のため終了会期が異なります。ご容赦ください。
夏の果実スイーツでリフレッシュ（桃・メロン・レモン）
（地下２階＝洋菓子売場）
暑さを忘れる、ひとくちの幸せスイーツ
アンテノール
アンテノール／桃とパンナコッタのヴェリーヌ
●桃とパンナコッタのヴェリーヌ １個７３５円
ミルク感豊かなパンナコッタに、爽やかな桃のジュレと、フレッシュな桃をのせて。つるんと涼やかな夏のデザートです。
※販売期間：８月１８日（月）まで。
ファウンドリー
ファウンドリー／桃と紅茶のタルト
●桃と紅茶のタルト 直径１５ｃｍ ３，９９６円
アールグレイとダージリンで香り付けした紅茶生地に、みずみずしい桃をふんだんに飾り付けしました。
※販売期間：８月２８日（木）までの予定。
ユーハイム
ユーハイム／レモンパイ
●レモンパイ １個１，７２８円
バター香る生地に甘酸っぱいレモンクリームと生クリームを重ねました。
※販売期間：９月中旬ごろまで。
マーロウ ブラザーズ コーヒー
マーロウ ブラザーズ コーヒー／メロンパフェ
●メロンパフェ（１個） ２，３６５円
マーロウ一番人気のプリンと爽やかな白ワインゼリー、みずみずしいメロンをたっぷり乗せた夏らしいパフェ。
※販売期間：８月中旬ごろまで。
ラ・マーレ・ド・チャヤ
ラ・マーレ・ド・チャヤ／白桃のジュレ
●白桃のジュレ １個５９０円
バニラムースと桃のジュレを合わせた夏におすすめのデザートです。
※販売期間９月１４日（日）まで。
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／瀬戸内レモンのモンブランタルト
●瀬戸内レモンのモンブランタルト １ピース ８９０円
しっとりとしたケークタルトに爽やかな酸味とほのかな苦味の瀬戸内レモンコンポートを飾り、 瀬戸内レモンクリームをモンブラン風にしぼりました。
夏野菜の惣菜・彩り鮮やかなさっぱり酢飯デリ
（地下２階＝惣菜売場）
１. SUSHI DERISEA／都（みやこ）１折９８０円 販売期間：８月１２日（火）～
１. なだ万厨房／玉蜀黍(とうもろこし)とマスカルポーネのスープ１個５９４円
１. ヨンヤン／ズッキーニとシラスの青唐チヂミ １パック９２９円 販売期間：８月３１日（日）まで
１. いとはん／とうもろこし「恵味」の和さらだ １００ｇ５９４円 販売期間：７月２４日（木）～９月３日（水）
レストランで涼を感じるグルメ
（１０階＝レストランフロア）
ひんやりグルメからピリ辛グルメまで勢ぞろい
ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺
ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺 ３，４６５円
●海の幸冷麺 ３，４６５円
帆立貝、えび、くらげ、かになど、海の幸を使った桃源夏の 定番メニュー。
※「胡麻ダレ」または「醤油ダレ」から選べる
※ご提供時間［平日］午前１１時～午後２時３０分［土・日・祝日］午前１１時～午後３時
※ランチタイム限定／別途サービス料１０％
タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー
タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー
●タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー
１，４８５円
日本人に馴染みの深い和だしを使用。野菜を浸して食べるタニタカフェオリジナルフォーです。
e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆり ポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ
e.a.gran（イー・エー・グラン）／ 神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ １，６８０円
●e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ １，６８０円
うまみと豊かな風味が特長の神奈川県産ブランドポークを使用したハーブ香るサルシッチャと、茄子、ズッキーニ、パプリカのグリルをオイルソースで仕上げました。