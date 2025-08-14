食で涼む夏。スイーツ＆グルメ

株式会社そごう・西武

会期：開催中～８月３１日（日）

会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場・１０階レストラン

気温が連続して３５℃を超える猛暑日を観測する日々に、食欲をわかす『旬のグルメ』をご紹介いたします。夏の果実をたっぷりと使用したケーキやジュレ、さっぱりとした味わいのレモンケーキなど、夏を彩るトロピカルスイーツをはじめ、あっさり、さっぱりとしたサラダやカップデリ、つるっと冷たい冷麺など、連日の暑さを乗り切るグルメが勢ぞろい。『暑さを忘れる夏の涼グルメ』をそごう横浜店で味わってみてはいかがでしょうか。

※本リリースの価格は税込み、画像はイメージです。

※季節限定販売商品のため終了会期が異なります。ご容赦ください。

夏の果実スイーツでリフレッシュ（桃・メロン・レモン）

（地下２階＝洋菓子売場）

暑さを忘れる、ひとくちの幸せスイーツ

アンテノールアンテノール／桃とパンナコッタのヴェリーヌ

●桃とパンナコッタのヴェリーヌ １個７３５円

ミルク感豊かなパンナコッタに、爽やかな桃のジュレと、フレッシュな桃をのせて。つるんと涼やかな夏のデザートです。

※販売期間：８月１８日（月）まで。

ファウンドリーファウンドリー／桃と紅茶のタルト

●桃と紅茶のタルト 直径１５ｃｍ ３，９９６円

アールグレイとダージリンで香り付けした紅茶生地に、みずみずしい桃をふんだんに飾り付けしました。

※販売期間：８月２８日（木）までの予定。

ユーハイムユーハイム／レモンパイ

●レモンパイ １個１，７２８円

バター香る生地に甘酸っぱいレモンクリームと生クリームを重ねました。

※販売期間：９月中旬ごろまで。

マーロウ ブラザーズ コーヒーマーロウ ブラザーズ コーヒー／メロンパフェ

●メロンパフェ（１個） ２，３６５円

マーロウ一番人気のプリンと爽やかな白ワインゼリー、みずみずしいメロンをたっぷり乗せた夏らしいパフェ。

※販売期間：８月中旬ごろまで。

ラ・マーレ・ド・チャヤラ・マーレ・ド・チャヤ／白桃のジュレ

●白桃のジュレ １個５９０円

バニラムースと桃のジュレを合わせた夏におすすめのデザートです。

※販売期間９月１４日（日）まで。

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリーラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／瀬戸内レモンのモンブランタルト

●瀬戸内レモンのモンブランタルト １ピース ８９０円

しっとりとしたケークタルトに爽やかな酸味とほのかな苦味の瀬戸内レモンコンポートを飾り、 瀬戸内レモンクリームをモンブラン風にしぼりました。

夏野菜の惣菜・彩り鮮やかなさっぱり酢飯デリ

（地下２階＝惣菜売場）

１. SUSHI DERISEA／都（みやこ）１折９８０円 販売期間：８月１２日（火）～１. なだ万厨房／玉蜀黍(とうもろこし)とマスカルポーネのスープ１個５９４円

１. ヨンヤン／ズッキーニとシラスの青唐チヂミ １パック９２９円 販売期間：８月３１日（日）まで１. いとはん／とうもろこし「恵味」の和さらだ １００ｇ５９４円 販売期間：７月２４日（木）～９月３日（水）

レストランで涼を感じるグルメ

（１０階＝レストランフロア）

ひんやりグルメからピリ辛グルメまで勢ぞろい

ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺ホテルオークラ 中国料理 桃源／海の幸冷麺 ３，４６５円

●海の幸冷麺 ３，４６５円

帆立貝、えび、くらげ、かになど、海の幸を使った桃源夏の 定番メニュー。

※「胡麻ダレ」または「醤油ダレ」から選べる

※ご提供時間［平日］午前１１時～午後２時３０分［土・日・祝日］午前１１時～午後３時

※ランチタイム限定／別途サービス料１０％

タニタカフェ／もち豚とレモンのフォータニタカフェ／もち豚とレモンのフォー

●タニタカフェ／もち豚とレモンのフォー

１，４８５円

日本人に馴染みの深い和だしを使用。野菜を浸して食べるタニタカフェオリジナルフォーです。

●e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ １，６８０円

うまみと豊かな風味が特長の神奈川県産ブランドポークを使用したハーブ香るサルシッチャと、茄子、ズッキーニ、パプリカのグリルをオイルソースで仕上げました。

●e.a.gran（イー・エー・グラン）／神奈川県産やまゆりポークサルシッチャと夏野菜のアーリオオーリオ １，６８０円

うまみと豊かな風味が特長の神奈川県産ブランドポークを使用したハーブ香るサルシッチャと、茄子、ズッキーニ、パプリカのグリルをオイルソースで仕上げました。