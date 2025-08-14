みんなが動物になっちゃった！？サンリオキャラクターズより「アニマルポンチョシリーズ」が8月15日(金)～むにゅぐるみパティオ対象店舗で発売開始！
さまざまなキャラクターグッズを企画、販売している株式会社KThingSが運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「アニマルポンチョシリーズ」を8月15日(金)に店頭で販売を開始いたします。
「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでも好評発売中ですので、ぜひご覧ください。
→https://x.gd/7G4Ps
アニマルポンチョシリーズ 商品ラインナップ
キャラクターラインナップ(全10種)：ハローキティ・クロミ・シナモロール・ポムポムプリン・ポチャッコ・バッドばつ丸・けろけろけろっぴ・ハンギョドン・タキシードサム・あひるのペックル
■アニマルポンチョ むにゅぐるみマスコット(全10種) 価格：2,420円(税込)
みんなの好きなキャラクターは何の動物になったかな？
はぴだんぶいのみんなも集合～！
ぜひこの機会に「むにゅぐるみパティオ」にご来店ください。
対象店舗
対象店舗では、8月15日(金)から発売開始♪
ぜひお近くの店舗に足を運んでみてください！
■販売店舗一覧
・新宿マルイアネックス店（東京都）
・ラフォーレ原宿店（東京都）
・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）
・名古屋パルコ店（愛知県）
・近鉄パッセ店（愛知県）
・あべのキューズモール店（大阪府）
・梅田EST店（大阪府）
むにゅぐるみパティオとは
「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！店頭では実際に商品を手に取って手触りを確かめることができます♪
店舗一覧▶https://munyugurumi.jp/shoplist
ECサイト▶https://munyugurumi.jp/
