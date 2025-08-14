エーピーコミュニケーションズ 山根 康裕がZscalerの「TOP EVANGELIST AWARD」を、エンジニア3名が「TOP SALES ENGINEER AWARD」を受賞

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、ゼットスケーラー株式会社（以下「Zscaler」）が主催するトップエンジニア向けのイベント「Zscaler ACE Day」にて、当社iTOC事業部 BzD部 0-WAN（ゼロワン）のエンジニアリングマネージャーである山根 康裕が「TOP EVANGELIST AWARD」を、同チームのエンジニアである山田 浩喜、平光 昭宏、島田 直人が「TOP SALES ENGINEER AWARD」を受賞したことをお知らせします。 0-WANチームでのAWARD受賞は、昨年に続き2年連続となります。

受賞理由

TOP EVANGELIST AWARD：山根 康裕

Zscalerイベント参加時の登壇やブログ執筆など、Zscalerの魅力を対外的に広める活動を積極的に行っていた点が評価されました。

▼Zenith Live '25 in Las Vegas参加レポート

https://techblog.ap-com.co.jp/entry/2025/06/12/003531

▼FY25 Zscaler Partner Top Sales Tour in OKINAWA参加レポート

https://techblog.ap-com.co.jp/entry/2025/07/13/223014

TOP SALES ENGINEER AWARD：平光 昭宏、山田 浩喜、島田 直人

Zscaler認定資格や、新設されたSpecialization制度での認定取得による専門性の追求、および高レベルな顧客への提案活動などが評価されました。

ゼロトラストセキュリティの導入・内製化支援「0-WAN（ゼロワン）」

0-WAN（ゼロワン）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）戦略の核心として、「いつでもどこでもセキュアに働ける環境」の構築を目指すお客様に、ゼロトラストセキュリティの実現をワンストップで支援するチームです。

0-WAN サービスサイト：https://www.ap-com.co.jp/0-wan/

▼0-WANのサービスメニュー

ゼロトラストセキュリティの導入・内製化支援については、サービスサイトからお問い合わせいただけます。



エーピーコミュニケーションズはこれからもエンジニアの活動を後押しすることで、コミュニティや業界全体の発展に寄与して参ります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

