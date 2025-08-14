２０２５年８月２５日(月)に、愛犬と宿泊できるプライベートヴィラが日光に誕生します！

株式会社にしがき

株式会社にしがき(本社：京都府京丹後市、社長：西垣 俊平、以下：にしがき)、東武トップツアーズ

株式会社(本社：東京都墨田区、社長：百木田 康二、以下：東武トップツアーズ)と東武鉄道株式会社

(本社：東京都墨田区、社長：都筑 豊、以下：東武鉄道)は、２０２５年８月２５日（月）、栃木県日光

市小百において、愛犬と宿泊できるプライベートヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog

Resorts-」をオープンします。

なお、本施設はにしがき、東武トップツアーズ、東武鉄道が出資するTN Resorts 合同会社（ティーエヌリゾーツ）が所有・運営を行い、集客・施設開発を株式会社ブッキングリゾートが支援しています。

「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」は、最大1,000 平方メートル 超の関東最大級のプライ

ベートドッグランを併設した愛犬家の皆さまにもご満足いただける宿泊施設であり、大切な愛犬との旅

を、従来とは違った形で愉しめる空間として以下の特長があります。

・関東最大級、最大1,000 平方メートル 超のプライベートドッグランを併設したヴィラ

・各棟に関東エリア初の「全天候型プライベートドッグラン」

・チェックイン前から利用可能な共用の「半屋外ドッグラン」

・愛犬と寛ぐ約73 平方メートル のゆとりあるプライベートな客室

・栃木エリアの旬な食材を使用した、地産地消のこだわりのお食事

・ビールやソフトドリンク等の無料ドリンクバー

非日常的で特別な体験ニーズに応えるべく、滞在が目的となるような宿泊や食事、サービスを目指し、オープン後においても、より一層のサービス向上施策を検討してまいります。

また、東武ワールドスクウェアをはじめとする、愛犬と一緒に滞在可能な近隣の施設との連携により

多くのお客様に日光・鬼怒川エリアへお越しいただき、地域の活性化を図っていきます。

グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-について

１ 施設概要

（１） 施設名 グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-

（２） 開業日 ２０２５年８月２５日（月）

（３） アクセス（住所） 栃木県日光市小百字穴沢1834-1

（電車） 東武鉄道下今市駅よりタクシーで約１５分

（車） 日光宇都宮道路 今市ICより約１２分

（４） 敷地面積 約9,942平方メートル

（５） 客室概要 計６棟

（６）施設配置図

２ 予約について

グランピング・リゾートヴィラの予約プラットフォーム（予約サイト）、「リゾートグランピング」やペットと泊まれる宿の予約プラットフォーム「いぬやど」で予約を受け付けしています。

リゾートグランピング：https://www.resort-glamping.com

ペットと泊まれる宿 いぬやど：https://www.pet-inu-yado.com

３ 運営会社

（１） 社 名 TN Resorts合同会社(ティーエヌ リゾーツ)

（２） 設 立 日 ２０２３年１１月１日（水）

（３） 事業内容 グランピング・VILLA事業等の運営、実施等

（４） 出 資 者 株式会社にしがき（７０％）

東武トップツアーズ株式会社（１５％）、東武鉄道株式会社（１５％）

（５）資 本 金 １,０００万円

＜参 考＞

■にしがきについて

関西・関東エリアを中心に国内３０か所以上の宿泊施設を開発、運営しています。

１棟貸しスタイルの「Luxury villa」やハイクオリティな食事サービスが特徴の「Small Luxury Hotel」、オリジナル設計のグランピング施設など個性的な宿泊業態を自社開発しています。また、展開予定地のポテンシャルや立地特性に合わせた施設企画力に特徴があり、WEBマーケティングを内製化するなど、独自性の強いビジネスモデルを採用しています。

■東武グループ、東武トップツアーズおよび東武鉄道について

東武グループは、東武鉄道を中心に鉄道・バス業などの運輸事業、ホテル業などのレジャー事業、分譲・賃貸事業などの不動産事業、百貨店業などの流通事業、建設業などのその他事業の５つのセグメントで事業展開し、東武鉄道および連結子会社６８社から構成されています。

東武トップツアーズは総合旅行業を展開しており、様々な観光資源を持つ東武グループにおいて、ホテル業などとともにレジャー部門における中心的役割を担っています。

東武鉄道の事業の中核である鉄道事業は、関東私鉄最大の鉄道ネットワークを有しており、東京・埼玉・千葉・栃木・群馬の１都４県で事業を展開しています。

■ブッキングリゾートについて

ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。

主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。