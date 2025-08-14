「CAMPER（カンペール）2025AWコレクションに季節の変わり目を気軽に楽しめる新作フラットシューズ発売

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER（カンペール）」は、2025AWのウィメンズコレクションにてバレエシューズなど秋ムードを楽しめるフラットシューズをより豊かなラインナップで展開します。

CAMPER 25AW CASI MYRA, RIGHT NINA

晩夏から初秋に移り変わる季節は、ミニマルなスタイリングと履き心地を重視したフラットシューズの出番が多くなります。カンペールのウィメンズコレクションを長年支えている「CASI MYRA」や「RIGHT NINA」は、軽量で、長時間履いても疲れにくい定番シリーズです。今季は歩きやすいだけではなく、メリージェーン・バレリーナやレースアップなど、ミニマルなものからトレンド感抜群なスタイルまで、さらに進化したアイテムが続々と登場します。ヒールなしでも主役級に足元に華やぎと個性を添えてくれる最新作をお届けします。

CASI MYRA

「CASI MYRA（カシ マイラ）」 は、クリーンでスマートな女性らしいルックスに、楽しくて現代的なカラーリングを組み合わせたベーシックなフラットシューズです。耐久性に優れた構造とグリップ力を備えており、高品質で柔らかいレザーとクッション性のあるOrtholite(R)(オーソライト)インソールにより一日中快適に履くことができます。

今シーズン、非常にソフトで繊細な素材をナチュラルで洗練されたシーズンカラーと仕様で表現した、新作と継続モデルを幅広く展開します。オンオフ限らずマルチに活躍する定番バレエシューズは、バブーシュのように踵を踏んで履くこともでき、スマートに履ける実用性の高いモデルです。メリージェーンやカットが美しいセンタースリットシューズは秋ムードを感じられるカラーリングが揃います。

また、バレエの美学にインスパイアされた新しいレースアップシューズが新登場します。モードなシルエットとニュートラルなベーシックカラーでコーディネートにこなれ感をプラスします。

CASI MYRA/ Lace up \30,800

WHT K201802-002(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201802-002) (size 35-40) / BLK K201802-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201802-001) (size 35-40) / CML K201802-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201802-003) (size 35-40)

CASI MYRA/ Ballerina \25,300

CML K201253-041(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201253-041) (size 35‐40) / BLK K201253-015(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201253-015) (size 35-40) / GRN K201253-042 (size 35-40) 8月下旬入荷予定

CASI MYRA/ Mary Jane \25,300

BRD K201629-011 (size 35‐40) 8月下旬入荷予定/ BLK K201629-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201629-001) (size 35-40)

CASI MYRA/ Center slit \27,500

BRD K201751-007(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201751-007) (size 35‐40) / WHT K201751-006(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-casi_myra-K201751-006) (size 35-40) / BLK K201751-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/casi_casi/camper-path-K201751-001) (size 35-40)

RIGHT NINA

カンペールのアイコンである「RIGHT NINA(ライト ニナ)」は、一般的なバレエシューズとは一線を画す、ミニマルでプレイフルなデザインです。今シーズン、幅広いスタイルを揃えリフレッシュしました。季節の変わり目に焦点を当て、非常にソフトであえてライニングを付けない足を包み込むようなスタイルを揃え、日々の履き心地を各段に向上させています。

RIGHT NINAのクラシックなグローブ構造は、360°ステッチで縫われたラバーアウトソールで非常に頑丈。フィットしやすい伸縮性のあるストラップ、高級感のあるソフトなアッパー素材、クッション性のあるEVAインソールを組み合わせ、抜群の履き心地とサポートを提供します。定番バレリーナ、メリージェーンやTWINSモデルに加え、今季はレースアップデザインが登場。巾細ゴムをレースアップしたスタイルがポイントになっており、素足で履いたり、ソックスやタイツと組み合わせたりと多彩にスタイリングが楽しめます。

RIGHT NINA/ \28,600

WHT K201835-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right_nina-K201835-004) (size 35-40) / RED K201835-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right_nina-K201835-003) (size 35-39)/ BLK K201835-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right_nina-K201835-001) (size 35-40)

RIGHT NINA/ Mary Jane \24,200

CML K201365-030(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right_nina-K201365-030) (size 35-40) / WHT K201365-024(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right-K201365-024) (size 35-40) / KHK K201365-031(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/right/camper-right-K201365-031) (size 35-40)

RIGHT NINA/ Twins \27,500

BLK K201665-009(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/twins/camper-twins-K201665-009) (size 35-40) / BLU K201665-010(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/twins/camper-twins-K201665-010) (size 35-40)

※ all tax in

履きやすいだけで終わらない、日々のスタイルにアクセントをプラスしてくれるカンペールのフラットシューズ。25AW新作は8月中旬より公式オンラインストアと全国カンペールストアにて順次発売します。

※ 取扱商品は店舗ごとに異なり、一部お取り扱いが無い店舗もございます。

【 CAMPER 】

1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。50周年を迎えた今年は、世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

