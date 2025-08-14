ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ」 が帰ってくる！　待望の再演が先行体験できるキャンペーンを開催！

株式会社カプコン


「バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ」は、題名が示す通り「夜＝日没後」に開催されるアトラクション。2024年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンで開催され、屋外に構築されたゲームさながらのセットワークを舞台に迫真のアクションと迫力の演出で、360度「バイオハザード」世界と恐怖に全身を包囲されるエンターテインメント・ショー体験が、来場者はもちろん、リアルに再現されたショーの様子がSNSにも投稿され大きな話題となりました。皆さまからの熱い要望に応えて「バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ」2025年のハロウィーンに帰ってきます！　



ヒーローたちと恐ろしいクリーチャーが織りなす超臨場ホラー・アトラクション、「バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ」は2025年9月5日（金）から開催されますが、一足先にCAPCOM ID会員の方（バイオハザードアンバサダーの方は当選確率が2倍！）を抽選でご招待！　先行体験キャンペーンに是非、参加ください！　



みなさまのご応募お待ちしております。



【キャンペーン概要】


■キャンペーン募集期間


　2025年8月14日(木)～8月20日(水)13:00まで



■開催場所


　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市此花区桜島2丁目1-33)



■先行体験会開催日時


　2025年9月3日(水)　時間未定
※集合時間は午後以降を予定しております。
また、パーク入場から日没後以降のアトラクション体験終了まで途中退園できません。



■体験内容 「バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ」の先行体験
※パークの入場を含みますので、スタジオ・パス（入場券）の購入は不要です。



■応募条件


・バイオハザード公式X(旧Twitter)アカウント（@BIO_OFFICIAL)をフォローしていること
・CAPCOM IDの会員であること


・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県のいずれかにお住まいであること



CAPCOM ID会員登録（無料）はこちら


https://cid.capcom.com/ja/



■キャンペーン詳細はこちら


　https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-4510.html



■関連情報


バイオハザード(カプコン)公式　@BIO_OFFICIAL　https://x.com/BIO_OFFICIAL



『バイオハザード(TM)・ナイト・オブ・ヒーローズ』公式サイト
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025/biohazard-night-of-heroes




ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ハロウィーン・イベント 2025「ハロウィーン・ホラー・ナイト」




開催期間：2025年9月5日（金）～11月3日（月）
※ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベント 2025は9月4日(木)から順次開催予定
公式サイト：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/fall-2025/halloween-horror-nights-2025



TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved　(C)CAPCOM



※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。