PC＆PS4向け和風MMOアクションRPGゲーム『鬼斬』新キャラクター「清少納言」が2025年8月14日（木）より登場！

サイバーステップ株式会社は、PC・PS4向け和風MMORPG『鬼斬』に新キャラクター「清少納言」が2025年8月14日(木)より登場するほか、キャラクターに関連した新イベント「鬼ヶ島みゅーじっくさまーふぇす」を開催することをお知らせします。



また清少納言のCVを担当したVTuber「夏乃音ユキ」（@NatsunoneYuki(https://x.com/natsunoneyuki)）を記念した「直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」を開催することをあわせてお知らせします。

春はあけぼの、かき鳴らせギター！「清少納言」登場！

8月14日（木）より新キャラクター「清少納言」がPCとPS4版で展開する「清少納言リミテッドにゃんころポン」に登場します。

清少納言は毒属性をメインに、風、雷、雨、天の四種類の属性を自分と仲間に付与する特殊なバフ「春夏秋冬」を駆使して戦います。

心強い旅の仲間、清少納言を是非チェックしてください！

「清少納言」の紹介

ギターをかき鳴らし叩き込む、過激なパフォーマンスが話題を呼ぶ今話題のアーティスト。陰陽師兼人気作家である紫式部はライバル。

◯清少納言リミテッドにゃんころポン 登場期間

PC ：2025年8月14日（木）メンテナンス後 ～ 2025年9月18日（木）メンテナンス前まで

PS4 ：2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 2025年9月26日（金）メンテナンス前まで

新イベント「鬼ヶ島みゅーじっくさまーふぇす」を期間限定で開催！

2025年8月14日（木）のアップデートから「清少納言」が登場する新イベント「鬼ヶ島みゅーじっくさまーふぇす」を開催します。

今年の夏祭りは音楽祭！紫式部たちとともに夏祭り会場へ向かうと、今話題のアーティスト、清少納言がゲストとして参加していた。火花を散らす清少納言とライバルの紫式部。そんな中、会場ではおかしな出来事が起きていて…？

音楽祭のフィナーレは、是非ゲーム内でお楽しみください。



イベントには清少納言のCVを担当するVTuber「夏乃音ユキ」をモチーフにした「フラッグアクセサリー」や「ポスター」も登場します！ ぜひゲットしてくださいね♪

◯イベント開催期間

PC ：2025年8月14日（木）メンテナンス後 ～ 2025年9月18日（木）メンテナンス前まで

PS4 ：2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 2025年9月26日（金）メンテナンス前まで

声優を担当した「夏乃音ユキ」の直筆サイン入り色紙が当たる♪ リポストキャンペーン！

新キャラクター「清少納言」のCVを担当したVTuber「夏乃音ユキ」の直筆サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントするリポストキャンペーンを2025年8月13日（水）より実施中です。

◯応募期間

2025年8月13日（水） ～ 2025年8月20日（水）14:00

新アバター「渚のパーカー」登場！

夏に映える新アバター「渚のパーカー」がラインナップされたにゃんころポンが登場します！

パック販売で緑カラーも発売しますので、ショッピングプラザをお見逃しなく！

◯渚のパーカー 登場期間

PC ：2025年8月14日（木）メンテナンス後 ～ 2025年9月18日（木）メンテナンス前まで

PS4 ：2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 2025年9月26日（金）メンテナンス前まで

鬼斬とは？

「鬼斬」は、2014年よりサービスしている和風MMOアクションRPGです。

他に類を見ない和風MMORPGとして8年におよび、PC、PS4、 Steamなどのプラットフォームで展開。また、日本を中心に、多くの国の方々にお楽しみいただいております。

混沌の國『日本』を舞台に多彩な武器を駆使し、4人のプレイヤーに加え最大4人のNPCたちと共に世界を旅して一緒に戦うことができます。

簡単操作で爽快なアクションをお楽しみください。

◆サービス概要

タイトル ：鬼斬

ゲームジャンル ：MMOアクションRPG

プラットフォーム ：PC / PlayStation(R)4 / PC（Steam）

価格 ：無料（アイテム販売）

公式サイト ：https://onigiri.cyberstep.jp/

公式Twitter ：https://twitter.com/JP_onigiri(https://onigiri.cyberstep.jp/)

