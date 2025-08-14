「未来の鍼灸師たちへ」母校オープンキャンパス にて在校生・来場者をサポートしてきました！
________________________________________
【はじめに】
2025年8月4日、NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿のスタッフが、母校で開催されたオープンキャンパスにて、未来の鍼灸師を目指す学生たちのサポートとして参加いたしました。
________________________________________
【参加の目的・背景】
今回のオープンキャンパスでは、「体質診断＋刺鍼体験」ブースを担当しました。
東洋医学的な視点で参加者の体質を簡易チェックし、その結果に基づいて一人ひとりに合ったツボへ一か所だけ鍼をうつという体験を通じて、鍼の“即効性”や“やさしい刺激”を実感していただきました。
現役の施術者として、鍼灸の面白さや奥深さを体感してもらえるようサポートできたことは、私自身にとっても初心を思い出す貴重な機会となりました。
________________________________________
【当日の様子】
体質診断では、「冷えやすい」「胃腸が弱い」「イライラしやすい」などの体質タイプを、チェックシートを使って可視化。その結果に基づき、一人ひとりに合った経穴（ツボ）を選定し、やさしく一か所だけ刺鍼を実施しました。
「初めての鍼だったけど、全然痛くない！」「ツボって面白い！」など、驚きや笑顔が多く見られました！
鍼灸学科希望ではない学生さんも「興味はあったけど怖くて…」と話しながら、実際に体験すると「気持ちいい」「体が軽くなった気がする」と前向きな感想を頂きました。
保護者の方や学生さんからは、「鍼ってどんな不調に使うの？」「実際の仕事って？」といった質問も多く、現場のリアルをお伝えしました。
________________________________________
【想い・メッセージ】
母校という「学びの原点」の場に、今度は現役の施術者として戻り、未来の鍼灸師たちと直接関われたことは、何にも代えがたい経験となりました。
在学中に自分が感じていた“わからないことへの不安”や“将来への迷い”を、今度は後輩たちの立場で思い返しながら寄り添えたことは、施術者としてだけでなく、一人の人間としての成長を感じる時間でもありました。
「鍼灸ってなんとなく難しそうだったけど、体験してみて興味が湧いた」
「この仕事って楽しそう！自分もやってみたい」
そんな言葉を聞くたびに、鍼灸の世界に踏み出した自分の選択を、改めて誇りに思えました。
私たちは、ただ技術を伝えるだけでなく、“鍼灸という道の魅力”や“人と向き合う仕事の尊さ”も一緒に届けていきたいと考えています。
これからも、現場での実践を積み重ねながら、次の世代へと鍼灸の魅力をつなぐ活動を続けてまいります。
________________________________________
【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage3】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
【はじめに】
2025年8月4日、NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿のスタッフが、母校で開催されたオープンキャンパスにて、未来の鍼灸師を目指す学生たちのサポートとして参加いたしました。
________________________________________
【参加の目的・背景】
今回のオープンキャンパスでは、「体質診断＋刺鍼体験」ブースを担当しました。
東洋医学的な視点で参加者の体質を簡易チェックし、その結果に基づいて一人ひとりに合ったツボへ一か所だけ鍼をうつという体験を通じて、鍼の“即効性”や“やさしい刺激”を実感していただきました。
現役の施術者として、鍼灸の面白さや奥深さを体感してもらえるようサポートできたことは、私自身にとっても初心を思い出す貴重な機会となりました。
________________________________________
【当日の様子】
体質診断では、「冷えやすい」「胃腸が弱い」「イライラしやすい」などの体質タイプを、チェックシートを使って可視化。その結果に基づき、一人ひとりに合った経穴（ツボ）を選定し、やさしく一か所だけ刺鍼を実施しました。
「初めての鍼だったけど、全然痛くない！」「ツボって面白い！」など、驚きや笑顔が多く見られました！
鍼灸学科希望ではない学生さんも「興味はあったけど怖くて…」と話しながら、実際に体験すると「気持ちいい」「体が軽くなった気がする」と前向きな感想を頂きました。
保護者の方や学生さんからは、「鍼ってどんな不調に使うの？」「実際の仕事って？」といった質問も多く、現場のリアルをお伝えしました。
________________________________________
【想い・メッセージ】
母校という「学びの原点」の場に、今度は現役の施術者として戻り、未来の鍼灸師たちと直接関われたことは、何にも代えがたい経験となりました。
在学中に自分が感じていた“わからないことへの不安”や“将来への迷い”を、今度は後輩たちの立場で思い返しながら寄り添えたことは、施術者としてだけでなく、一人の人間としての成長を感じる時間でもありました。
「鍼灸ってなんとなく難しそうだったけど、体験してみて興味が湧いた」
「この仕事って楽しそう！自分もやってみたい」
そんな言葉を聞くたびに、鍼灸の世界に踏み出した自分の選択を、改めて誇りに思えました。
私たちは、ただ技術を伝えるだけでなく、“鍼灸という道の魅力”や“人と向き合う仕事の尊さ”も一緒に届けていきたいと考えています。
これからも、現場での実践を積み重ねながら、次の世代へと鍼灸の魅力をつなぐ活動を続けてまいります。
________________________________________
【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327355&id=bodyimage3】
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
プレスリリース詳細へ