人気イラストレーター・たなかみさきのイラスト集『日読み』出版記念原画展を開催＆出版記念グッズ販売！

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、書籍『日読み』（たなかみさき著、2025年6月26日発行）の原画展を開催するとともに、出版記念オリジナルグッズを販売致します。

『日読み』は、飾らない日常と人々のワンシーンを描く人気イラストレーター、たなかみさきによるイラスト集です。日めくりカレンダー風のデザインで、1日1ページのイラストを掲載（見開きで掲載しているページもあり）。

本書オリジナルの描きおろしや暮らしの中で描き溜めた絵など、365日分のイラストをたっぷり掲載し、それぞれのイラストには日々の気づきや、思いを綴った“今日のひとこと”を添えています。イラストの他にも、服装にまつわるちょっとした悩み事から描き始めたイラストエッセイ『私服混乱日記』#1～#31やコミックも収録。

日々の暮らしに寄り添いながら、新たな気づきをもたらしてくれる、ささやかな1冊です。

■内容

■展示フェア情報

書籍の刊行を記念し、三省堂書店 神保町本店（小川町仮店舗）、代官山 蔦屋書店にて、刊行記念フェアを開催。『日読み』に収録している作品の原画を展示販売する他、出版記念オリジナルグッズを販売致します。

会期：2025年7月11日（金）～8月31日（日）

場所：三省堂書店 神保町本店（小川町仮店舗）1階 東京都千代田区神田小川町2-5

https://x.com/honten_sanseido/status/1943304602323165692

三省堂書店 神保町本店１.三省堂書店 神保町本店２.

会期：2025年8月12日（火）～8月31日（日）

場所：代官山 蔦屋書店 2号館1階 建築デザインフロア 東京都渋谷区猿楽町17-5

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/48451-1157250709.html

代官山 蔦屋書店１.代官山 蔦屋書店２.

■出版記念グッズ販売

書籍『日読み』の刊行を記念して、刊行記念展示および出版記念グッズを販売致します。

『日読み』オリジナルクリアファイル

クリアファイル表クリアファイル裏

書籍『日読み』に収録しているイラストをプリントしたクリアファイル。

表面には可愛らしい天使のイラスト、裏面には『日読み』の表紙イラストを印刷しています。

cigaretteの煙の部分だけ透けている、おしゃれなデザインです。

種類：1種類／定価：935円（税込）／本体サイズ：A4／素材：PP／仕様：フルカラー印刷

『日読み』オリジナルステッカー

ステッカー１.ステッカー２.ステッカー３.

書籍『日読み』に収録しているイラストをプリントした、存在感バツグンの大きめステッカー。

擦れに強く摩耗しづらい耐久・耐水加工。お好きなスペースに貼って、カスタマイズしてください。

種類：3種類／各・定価660円（税込）

ステッカー１.「真夏の3秒」9×10cm、ステッカー２.「悲しみを共にしている時だけ あなたを私の片割れだと錯覚する」8×10cm、ステッカー３.「とりとめのなさ許してくれる人たちよ、どうかお元気で」7×10cm

■プロフィール

たなかみさき

1992年生まれ。生活や人物を風通し良く描くイラストレーター。

著書に、作品集『ずっと一緒にいられない』『あ～ん スケベスケベスケベ!!』（共にPARCO出版）、コミック『大なり小なり』（文藝春秋）がある。

■書籍情報

タイトル：『日読み』

著者：たなかみさき

定価：3,520円（本体3,200円＋税）

仕様：四六判／ハードカバー／368頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-051-1

発売日：2025年6月26日（木）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ