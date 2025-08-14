こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
（株）エヌ・シー・エヌ 2026年3月期第1四半期決算発表
株式会社エヌ・シー・エヌは本日2025年8月14日、2026年3月期第1四半期連結決算を発表いたしました。
決算短信、決算説明資料はIRページからご覧いただけます。
https://www.ncn-se.co.jp/ir/
なお、2025年8月20日（水）よりオンライン説明会の配信を開始する予定です。
詳細につきましてはそれぞれ以下のURLからご視聴いただけます。
■2026年3月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結）
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2677328/00.pdf
■2026年3月期第１四半期決算説明資料
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2677332/00.pdf
■2025年8月20日(水) 決算説明会について
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2677330/00.pdf
当第１四半期連結会計期間における売上高は1,788百万円（前年同期比4.4％増）、
売上総利益は482百万円（同0.7％増）となりました。
営業損失は、販管費が増加（同7.7％増）したことにより、
42百万円（前年同期は営業損失８百万円）、経常損失は
株式会社MUJI HOUSEによる持分法投資損失の計上により、
69百万円（前年同期は経常損失51百万円）となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純損失は60百万円
（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失53百万円）となり、
売上高営業利益率は△2.4％、ROE（自己資本当四 半期純利益率）は△3.0％となりました。
本件に関するお問合わせ先
取締役執行役員管理本部長 藤 幸平（TEL 03-6897-6311）
