【8/21～9/29】東武百貨店 池袋店で、SNSで話題の「酒ガチャ」のイベント「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を開催

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」のポップアップストア「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を、2025年8月21日（木）～9月29日（月）の期間限定で東武百貨店池袋店B1F11番地イベントスペース（東京都豊島区）にて開催します。

「酒ガチャ」が体験できるポップアップストアを開催



SNSで話題の「酒ガチャ」がリアルで体験できるポップアップストアを開催します。通常はオンライン上のみのサービスを、リアルなカプセルトイマシンで楽しめる体験型ポップアップストアです。当たるお酒の商品カテゴリが異なる5種類の酒ガチャの他、ミニボトルチャームが当たる酒ガチャなど7台のガチャマシンが登場します。

当たるお酒のラインアップには1本110,000円（税込）の、50年熟成酒粕焼酎「神響 shinkyo 50年」や、1本55,000円（税込）の30年熟成させた日本酒「天琥 -tenko- 30年」など、一般販売していないレアなお酒も入ります。他にもクランド公式LINEを友達登録すると回せる、「くにゃんどグッズガチャ」も登場します。

「酒ガチャ」とは

「酒ガチャ」とは、「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、日本酒・梅酒・果実酒・リキュール・焼酎・ワイン・プレミアムサワーベースなど、500種類を超えるお酒の中から、ランダムにお酒をお届けするクランドの人気サービスです。2019年に誕生し、コロナ禍の家飲み需要をきっかけにSNSを中心に話題となりました。

「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」概要

ガチャプラン一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/6894/table/536_1_b702156240413a58bac23f79f3139106.jpg?v=202508140526 ]

◯開催期間：2025年8月21日（木）～9月29日（月）

◯営業時間：10:00-20:00

◯開催場所：東武百貨店池袋店B1F11番地イベントスペース

東京都豊島区西池袋１丁目１－２５ 地下1F

※営業時間は東武百貨店の営業時間に準じて、変更になる場合がございます

※終了日は変更となる場合がございます

※画像はすべてイメージです

※販売内容は予告なく変更となる可能性がございます

「クランド」について

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp