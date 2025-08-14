【累計参加4,500名。日本最大級！クールジャパン×DXカンファレンス】「クールジャパンDXサミット2025」今年も開催決定。 #CJDX2025

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon、本社：東京都渋谷区、代表取締役グループCEO/クールジャパンDXサミットオーガナイザー：篠原 好孝）は、2025年11月21日（金）に東京・京橋にあるTODA HALL＆CONFERENCE TOKYOを会場に、「クールジャパンDXサミット2025」を開催することをお知らせいたします。

クールジャパンDXサミット開催の目的

クールジャパン戦略は、クールジャパンの、（１）情報発信、（２）海外への商品・サービス展開、（３）インバウンドの国内消費の各段階をより効果的に展開し、世界の成長を取り込むことで、日本の経済成長につなげるブランド戦略です。

しかし、これらを推進するためにはデジタルシフトを促進させることが欠かせません。

デジタル・トランスフォーメーション（DX）によりビジネスモデルの要素を高度化し、新たな価値を創造し、競争力・生産性を高めることが、これからの日本には不可欠です。

2033年に50兆円の経済規模を目標とするクールジャパン市場の拡大を推進するために、官民一体でベストプラクティスを共有し、産業横断でのDX化や業界を超えた連携創出の機会とすることがクールジャパンDXサミットのミッションです。

クールジャパンDXサミット2025開催概要

- 開催日：2025年11月21日（金）

- 開催方法：会場開催（後日オンライン配信予定）

- 開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）

- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局：Vpon

※クールジャパンDXサミット2025特設サイトは近日公開予定。

協賛・協力パートナー募集

多くの民間企業や行政の皆様がご来場する日本最大級のクールジャパン×DXカンファレンス「クールジャパンDXサミット」では、貴社のビジョンや取り組みを直接アピールできる絶好の機会をご提供いたします。クールジャパン戦略の推進に貢献するとともに、新たなビジネスネットワークの構築や事業展開の可能性を広げませんか？ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ】：contact@cooljapan-dxsummit.com

【担当】：鈴木、松崎

2025年DXサミット会場のTODA HALL＆CONFERENCE TOKYOご紹介

CJDXサミット2024協賛ブース模様 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000011450.html

「東京駅周辺地域」の中でも日本橋から銀座をつなぐ中央通りに面し、東京駅からのシンボル軸である八重洲通りとの結節点に位置する京橋エリア。日本有数のビジネス立地でありながら、古くから美術商が集積し芸術が息づく京橋に、2024年秋、新たな芸術文化拠点TODA BUILDINGが誕生しました。

アートとビジネスから育まれる新たなアートやクリエイティビティを、TODA HALL＆CONFERENCE TOKYOから、東京そして世界へ発信しています。

クールジャパンDXサミット2024実績

クールジャパンDXサミット一部アーカイブ

運営事務局Vponについて

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。日本法人は「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。さらに、クールジャパン市場の50兆円創出を目指し、「クールジャパンDXサミット」も主催しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/