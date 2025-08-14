紅葉期の蔦沼周辺におけるオーバーツーリズム対策への協力のお願いとして、入場制限を実施いたします。

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

蔦温泉から徒歩10分の距離で、ブナの天然林に囲まれた蔦沼。四季折々の風情で知られていながら、特定の気象条件下でしか見られない秋の絶景「蔦沼の朝焼け」が別格な人気を博しています。紅葉期では、来訪者の集中による周辺エリアの混雑やトラブル、植生の破壊、渋滞・路上駐車の発生など、さまざまな課題を抱えています。

美しい蔦沼を守るため、これらの課題の解決に向けて、十和田湖周辺交通渋滞対策協議会では早朝時間帯の事前予約制の導入や協力金の設置による来訪抑制、及び対策員の配置による蔦沼展望デッキ上や交通の混雑解消などへ取り組んでおります。2025年は、10月23日（木）から11月3日（月・祝）までに蔦沼展望デッキへの入場制限を実施いたします。渋滞対策・環境保全協力金のお支払い、及び早朝入場の事前ご予約にご協力くださいますようお願い申し上げます。

早朝のご来訪をご希望の方へ

施策期間中の早朝時間帯における蔦沼展望デッキへの入場は事前予約制とし、入場者数を制限いたします。また、ご入場には、渋滞対策・環境保全協力金の事前支払いが必要となります。ご来訪をご希望の方は、オンラインで事前にご予約、ご決済くださいますようお願い申し上げます。

【対象期間及び時間帯】

2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）

5:00～7:30

【協力金】

2,000円／人

※自動車またはバイクでお越しいただく場合は、下記金額が追加で発生します。

自動車 2,000円／台

バイク 1,000円／台

【予約・支払い】

オンラインのみ

［予約サイト］

https://peatix.com/group/16289444/events

［〆切］

来訪日の前日10:00まで

※先着順での受付となり、予約枠が無くなり次第終了いたします。キャンセル発生時は随時再販いたします。

【注意事項】

・ご予約は1グループにつき入場人数8人及び自動車／バイク1台までとなります。団体のお申し込みは承っておりません。

・普通乗用車（3ナンバー）、小型乗用車（5または7ナンバー）、軽自動車以外は入場できません。また、全長6mを超える車でのご来場はご遠慮ください。

・開場は4:50となります。前日20:00～当日4:50の間は入場できません。また、同時間帯には、蔦温泉宿泊者以外の駐車はできません。

・施策期間中に蔦温泉に宿泊される方は宿泊施設へお問い合わせください。

・ご予約済みの方へのご案内は下記URLよりご確認いただければ幸いです。

https://www.city.towada.lg.jp/kanko/guide/files/R6.tyuuirenraku.pdf

日中のご来訪をご希望の方へ

施策期間中の日中時間帯は、自動車、バイク、バスのご入場には渋滞対策・環境保全協力金のお支払いが必要となります。ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

【対象期間及び時間帯】

2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）

7:30～16:00

【協力金】

自動車 2,000円／台

バイク 1,000円／台

バス 10,000円／台

【支払い】

現地で現金払いのみ

【注意事項】

・予約は承っておりません。満車の場合には、時間をおいて再訪いただくことになりますので、予めご了承ください。

・バスは駐車できません。ご入場後、乗客を降ろされる際に協力金のお支払いをいただき、回送をお願いいたします。

・旅行会社・交通事業者様には、交通集中・混雑緩和のため、観光バスの来訪抑制へのご協力をお願いしております。詳細は下記URLよりご確認いただければ幸いです。

https://www.city.towada.lg.jp/kanko/guide/files/r7basugaisyaannnai.pdf

青森市と奥入瀬渓流を結ぶ道路を利用される方へ

紅葉期では、蔦沼へ向かう国道103号の一部区間は混雑が予想されます。青森市と奥入瀬渓流を結ぶ道路を利用される方は、迂回路（十和田市道「湯ノ台高原線」）のご利用が便利です。

公式サイト

https://save-tsutanuma.com/

お問合せ

【渋滞対策全般について】

十和田湖周辺交通渋滞対策協議会（十和田市商工観光課内）

TEL：0176-51-6771

FAX：0176-22-9799

（対応時間：平日8:30～17:15）

【予約申込／観光全般について】

十和田奥入瀬観光機構

TEL：0176-24-3006

（対応時間：9:00～19:00）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hbjrJtM_8HU ]