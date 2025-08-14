ビジネスパーソン向け「働く×美容」をテーマにした体験型イベント「つかめ！美ジネスチャンス！」9/10（水）～12（金）開催

森トラスト株式会社

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、「働く×美容」をテーマとした体験型イベント「つかめ！美ジネスチャンス！」（入場無料。以下、本イベント）を、2025年9月10日（水）から9月12日（金）にかけて、大規模複合施設「東京ワールドゲート」（港区虎ノ門4-1-1）にて開催いたします。

イベント特設ホームページ：

https://www.mori-trust.co.jp/event/godvalleyweek2025_autumn.html

「つかめ！美ジネスチャンス！」ロゴ

本イベントでは、神谷町エリアで働くビジネスパーソンに向けて、印象マネジメントに繋がる美容コンテンツを日常の延長線上で気軽に体験できる場を提供することで、自信を育み、コミュニケーションが促進される活気ある環境づくりを行います。

オフィス回帰が進む中、ビジネスパーソンの71％（当社調査）が「身だしなみが業務成果や人間関係に影響を与えた」と感じている一方で、3人に1人が「方法がわからない」「始めるきっかけがない」といった悩みを抱えていることが明らかになりました。本イベントでは、多様な美容体験ブースとフード＆ドリンク特別企画など、昼休みの短時間で参加できる内容となっており、忙しいビジネスパーソンでも気軽に美容意識を高めることができます。

プロによるヘアスタイリング・眉メイク体験では、「始めるきっかけがない」といった美容初心者へのクイックな施術とアドバイスにより第一印象向上をサポート。無料の肌画像解析や「ASTALIFT」製品体験、美容美白注射などが当たる抽選会など多様な美容体験ブースを用意しております。またイベント期間限定のデリボックス「CoCo Deli Beauty」やスターバックスコーヒー「美を気遣うおすすめカスタムドリンク」販売など、食事面からも美容をサポートするコンテンツを展開します。

9/10（水）には神谷町で働くワーカー同士の交流を促進する美容をテーマとしたワークショップ「美ジネス世代交差点」を開催予定。富士フイルムのスキンケアブランド「ASTALIFT」チームによる紫外線の基礎知識や紫外線照射実験での肌への影響の解説により美容に関する知識を得られます。また、「身だしなみ意識」の違いを共有するセクションでは美容を通じて世代や企業の垣根を越えた交流の場を提供いたします。

「つかめ！美ジネスチャンス！」基本情報

「つかめ！美ジネスチャンス！」一部コンテンツ紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/284_1_cffac77f9e4ecad56540e36358c76df9.jpg?v=202508140526 ]ヘアスタイリング＆眉メイクで印象マネジメント

近年、WEB会議やオフィスカジュアルの普及により、ビジネスシーンにおける「見た目の自己プロデュース」をする機会が増えています。第一印象における信頼感や親しみやすさなど、参加者の希望に応じた印象マネジメントを、美容のプロフェッショナルが施術とアドバイスを通じてサポート。「美容に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」「他人の目が気になる」「忙しくて時間がない」といった方も、すき間時間で気軽に体験できる内容です。

◆ヘアスタイリング体験「プロが教える髪型術」

世界で10万人以上の髪を見てきたトップスタイリスト・野村尚宏（NAO）さんによる、初心者向けヘアスタイリング体験イベントを開催。ニューヨークで月間3,000人が来店するサロンをプロデュースし、数々の有名セレブのヘアも担当した実績を持つNAOさんが、顔タイプや得たい印象に応じて、前髪カット＆スタイリングを短時間で実施。ビジネスシーンで好印象を与える髪型のアドバイスも受けられます。外見から自信を引き出し、成果につなげる絶好のチャンスです。

野村尚宏さん

◆眉メイク体験「ビジネスで差をつける！印象を整える、眉の力」

眉は、顔の印象を大きく左右し、人生を変える重要なパーツ。眉を整えることで清潔感や信頼感が高まり、商談やプレゼンでの印象力が格段にアップします。本イベントでは、テレビや雑誌でも活躍し、著書「眉の本」が話題のレイナさんをはじめとしたメイクアップアーティストが、参加者一人ひとりに合わせた眉スタイリングを実施。印象の変化を体感できる、短時間ながら効果絶大な体験型イベントです。男性も女性も楽しめる内容で、自分らしさを活かしたスタイルを提案。第一印象を味方につけ、仕事も人間関係もより良くするきっかけに。

レイナさん身だしなみ意識 × 紫外線対策体験ワークショップ「美ジネス世代交差点」

本ワークショップでは、写真フィルムの開発過程で紫外線に関する研究を続けてきた富士フイルムよりスキンケアブランド「ASTALIFT」チームが登壇し、科学的根拠に基づいた紫外線対策をプロの視点で解説。さらに、紫外線照射実験を通じて、肌への影響を“目に見える形”で体感できます。参加者同士で「身だしなみ意識」の違いを診断・共有するセクションでは世代や企業を越えた交流の場を提供します。また、社会人歴3年差以上もしくは他企業所属者同士で参加すると、「ASTALIFT」D-UVクリアアクアデイセラムをプレゼントする「美ジネスペア・トリオキャンペーン」を実施！美容を通じて様々な世代の方と交流が可能です。

場所：神谷町トラストタワー3階 森トラスト(株)本社ロビー

参加費：無料

定員：30名

申込フォーム：https://businesssedaikousaten.peatix.com

D-UVクリアアクアデイセラムスキンケアで自信の持てる肌へ。

◆高機能エイジングケア※化粧品ブランド「ASTALIFT」が、肌画像解析＆製品体験を無料で提供。

無料のマイクロスコープによる肌画像解析で、肌のキメ、毛穴の状態をチェックできるチャンス！夏のダメージケアに欠かせないお手入れ方法や、SNSで話題のジェリーアクアリスタも体験いただけます。内側からキレイをつくる美容ドリンクを先着50名様に1本無料プレゼント！男性もお気軽に参加いただける特設ブースです。（提供：株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー）

※年齢に応じたケアのこと。

◆美容初心者を医学の力で応援！豪華賞品があたる抽選イベント！

神谷町WGレディースクリニックと大塚製薬株式会社による特設コラボブースでは、神谷町WGレディースクリニック院内で体験できる日焼け後にぴったりな「白玉注射（美白美肌注射）」や「疲労回復注射」のほか、「メンズ化粧品」が当たる抽選イベントを開催！

フード＆ドリンクでカラダの中から美を意識！

◆【毎日20食限定】CoCo Deli「Beauty」

東京ワールドゲート2階CoCo Loungeで販売中のデリボックス「CoCo Deli」に、イベント期間限定で美を意識したメニュー「Beauty」が登場。紫外線対策に効果的と言われる抗酸化作用を持つリコピンやアスタキサンチンを含んだ食材を使用した料理と、ビタミンCやカリウム、鉄分を含んだスムージーセットになったお弁当です。

CoCo Deli「Beauty」

◆スターバックスの「美を気遣うおすすめカスタムドリンク」

スターバックスコーヒー東京ワールドゲート神谷町店で本イベントおすすめの「美を気遣うカスタムドリンク」を簡単に注文可能。ご注文は店頭で「（商品名の）美ジネスチャンスカスタム」と伝えるだけ！

美を気遣うおすすめカスタムドリンク ※すべてトールサイズにおすすめの分量

１.アーモンドミルクラテ 美ジネスチャンスカスタム

【カスタム】シナモン追加＋はちみつ追加＋シトラス果肉1杯追加

２.ゆずシトラスティー 美ジネスチャンスカスタム

【カスタム】パッションティー変更＋シトラス果肉1杯追加

ｖ３.抹茶ティーラテ 美ジネスチャンスカスタム

【カスタム】無脂肪ミルク変更＋パウダー増量

◆イベント期間中はヘルシーメニューのキッチンカーが出店！

東京ワールドゲートに出店している日替わりキッチンカーでは、イベント限定のヘルシーメニューを提供予定。アボカドタコライスや野菜カレーなど、普段とは少し違う食事を選ぶことで、自分の食生活を振り返るきっかけに。

アボカドタコライス / 野菜カレー

（補足）アンケート調査「ビジネスパーソンを対象とした美容意識に関するアンケート」概要

調 査 時 期 ： 2025 年7 月 18 日～7 月31 日

調 査 属 性 ： 20～60代のビジネスパーソン男女（会社員・自営業・公務員）

サンプル数 ： 300名

調 査 方 法 ： 森トラスト公式LINEアカウント上でのアンケート

本調査内容をご利用の場合は、出典元として「森トラスト/ビジネスパーソンを対象とした美容意識に関するアンケート（2025年7月）」とご記載いただきますよう、お願いいたします。

公式ホームページ、公式SNS等でイベント情報を随時更新してまいります。

※イベント内容及びスケジュールは予告なく変更する場合があります。

※雨天・荒天の際は中断・中止となる場合があります。

