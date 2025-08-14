富士急ハイランド×THE BERRICS｜スケートボード、音楽、フードなどが集う、スケートボード・カルチャーの祭典！「FUJI BerriQs HIGHLAND JAM」8/23(土)、24(日)開催

富士急行株式会社

入園無料のアミューズメントパーク・富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)は、世界的スケートボードWEBメディアTHE BERRICS（米国カリフォルニア州）がプロデュースする、スケートボードエリア「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」にて、スケートボード文化と日本の魅力が融合したスケートボード・カルチャー・フェスティバル『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』を8/23(土)～24(日)に開催いたします。(特設サイトへ(http://www.fujiq.jp/event/fujiberriqsOP.html))

FUJI BerriQs HIGHLAND JAMは、THE BERRICSとのコラボレーションによるスケートボードプラザ「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」のオープンに合わせて開催するスケートボード・カルチャーの祭典で、目玉となるのは、日本初上陸となる世界最高峰のスケートバトル大会「Battle At The Berrics 」(以下「BATB」)。東京五輪、パリ五輪をはじめとする国際大会や、歴代「BATB」で活躍した国内外のトップスケーター8名が、優勝賞金100万円をかけて、1対1でスケートボードのトリックを競い合います。目の前で繰り広げられる、ワールドクラスのトリックに要注目です。このほか、RED BULL所属のDJによるパフォーマンスや、スケートボード初心者向けの無料レッスン、会場限定Tシャツやオリジナルフードの販売など、様々なコンテンツをお楽しみいただけます。さらに、イベント期間中は一部プラザを滑走開放。THE BERRICSがプロデュースしたプラザでのファーストトリックのチャンスです。

また、オープン記念SNSキャンペーンも開催。＃fujiberriqsをつけてInstagramに投稿していただいた方に、先着で「オリジナル絵馬」をプレゼントします。

“LA×日本庭園“が融合した新たなカルチャーの発信拠点「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」、そしてスケートボード文化の祭典「FUJI BerriQs HIGHLAND JAM」に、ぜひご参加ください。

オープニングイベント『FUJI BerriQs HIGHLAND JAM』詳細

世界のスケートボードシーンをリードするBERRICSが日本に初上陸。雄大な富士山を背景に、スケートボード文化と日本の魅力が融合した今までにないスケートボード・カルチャー・フェスティバルです。※入場、イベント観覧は無料。

●日程

8/23(土) 11:00～18:00

8/24(日) 10:00～18:00

※富士急ハイランド開園時間 9:00~20:00

※雨天中止

●会場

富士急ハイランド内「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」※8/23(土)オープン

イベントキービジュアル。縁起の良い「一富士二鷹三茄子」をモチーフにした、PLAZAのオープニングにふさわしいデザイン。

●コンテンツ

1. Battle At The Berrics | 8月24日（日）

世界最高峰のスケートバトルが日本初開催！国内外のトップスケーター8名が集い、１vs1でスケートボードのトリックを競い合う！優勝賞金100万円！目の前で繰り広げられる、ワールドクラスのトリックに注目です。

＜出場スケーター＞

JAPANWORLD

2. SKATE BEAT | 8月23日（土）・24日（日）

RED BULL所属 DJによるライブパフォーマンス。HIP HOP、R&B、Lo-Fiなど様々なジャンルの音楽をプレイし、会場の雰囲気をより一層盛り上げます。

3. SKATE EATS | 8月23日（土）・24日（日）

スケートボードの本場LAで人気のソウルフードや、スケートボードにちなんだオリジナルメニューを楽しむことができる飲食エリア。対象店舗で購入すると、オリジナルステッカーをプレゼントします。

＜対象店舗＞

・Natural Junkies

・STANLEY CAFE & BAR

・EAT

※ステッカーは1会計につき1枚お渡しします。

※在庫なくなり次第終了

STANLEY CAFE & BAR

4. SKATE CHALLENGE | 8月23日（土）

スケートボードに挑戦したい方を応援する初心者体験エリア。デッキやヘルメットを無料でレンタルすることができ、スケートボードコーチによるレッスン付きで、どなたでもお気軽にスケートボードデビューできます。※スケートプラザの一般滑走開放は、8月23日・24日の両日ございます。

●会場限定グッズ

FUJI BerriQs SKATE PLAZAのロゴや、アイコンが大きくデザインされたオリジナルTシャツを会場限定で販売します。

オリジナルTシャツ

●SNSキャンペーン

＃fujiberriqsをつけてInstagramに投稿していただいた方に、先着で「オリジナル絵馬」をプレゼントします。※当日受付にて投稿した画面をご提示ください。※在庫なくなり次第終了

オリジナル絵馬

●追加情報やタイムテーブル等の詳細は、下記イベント特設サイトよりご確認ください。

http://www.fujiq.jp/event/fujiberriqsOP.html

※イベント内容は変更となる場合がございます。

※富士急ハイランド敷地内では、FUJI BerriQs SKATE PLAZA以外でのスケートボード滑走はご遠慮ください。

『FUJI BerriQs SKATE PLAZA』概要

世界のスケートボードシーンを牽引するクリエイティブ集団「THE BERRICS」がプロデュースするアジア初のスケートボードエリア。「Culture Complex(多文化的空間)」をコンセプトとし、雄大な富士山を背景に“ロサンゼルス×日本庭園“が融合した独創的な空間が広がる。スケートボードを”滑る人“だけでなく、”見て楽しむ人“”写真を撮る人“など、様々な人々が集える開放的な場所です。

※完成イメージ

開業日

2025年8月23日(土)

セクション

ステア/レール/バンク/レッジなど

営業時間

9:00～日没まで

※オープンは富士急ハイランドの営業時間に準ずる

利用料金

無料

レンタル

有料(スケートボード・ヘルメット・プロテクター等)

注意事項

※スケートボードのみ利用可能

※安全のためヘルメットやプロテクターの着用を推奨します。

※小学生以下の利用は、大人が要付添

※場内での事故や怪我は自己責任です。管理者は一切の責任を負いません。

※悪天候、施設点検等の際は運休となります。

特設サイト

http://www.fujiq.jp/attraction/fujiberriqs.html(http://www.fujiq.jp/attraction/fujiberriqs.html)

モチーフは”日本庭園”。縁側からは富士山とPLAZAを一望できる。植栽などでエリアを緩やかに区切った、社会に調和するデザイン。THE BERRICSとは

2007年に伝説のプロスケーターEric KostonとSteve Berraによって立ち上げられたロサンゼルス発のスケートボードコンテンツやWebメディアを中心としたカルチャー・クリエイティブ集団。THE BERRICSは北米を中心に若年層からの人気を博しており、ユースカルチャーの中心でも注目を集める。その多大な影響力は、スケートボード文化の域を超え、ファッション、音楽、ゲーム、アートにまで及び、世界のスケートボード界を牽引し続けている。

◆THE BERRICS公式SNS（総フォロワー約450万人）

・Instagram https://www.instagram.com/berrics/

・YouTube https://www.youtube.com/@berrics

左：Steve Berra 右：Eric Koston富士急ハイランド営業データ

■営業時間

9:00～20:00

※日により異なるため、公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス

大人6,000円～7,800円

中高生5,500円～7,300円

小学生4,400円～5,000円

幼児・シニア2,100円～2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車

新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接。東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分。

バス

新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車。東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車。※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車

JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車。大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

株式上場：非上場

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/