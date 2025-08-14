【愛媛県松山市】3Dプリンタやドローン・VRゲー厶など最新技術を体験できる「えひめDXキッズフェスタ2025」が8月23日(土)開催！【キスケBOX】

キスケ株式会社『DX体験ワールドに飛び込もう！未来のヒーローはキミだ！』

キスケBOX 1階通路と3階KIT店舗内にて、2025年8月23日（土）に１日限りの体験型イベント開催！

親子で一緒に、なにから体験する！？ この夏、デジタルワールドの主役はキミだ！！

謎解きツアー、VRゲーム、ドローン体験、3Dプリンター、生成AI、デジタルアート展示、AR制作、スタンプラリーなど....学んで遊べる体験が大集合！

ワクワクが止まらないDX体験で、キミも冒険の旅に出かけよう！

今年もやってきた！

四国最大級のエンターテインメント施設「キスケBOX」で、様々な未来の遊びを体験できるワークショップを開催！

そして今年は新たに、謎解きクリエイター・かけたろー氏率いる、話題の謎解き集団「KAGENAZO(カゲナゾ) 」による本格・体験型謎解きイベントも開催！

スマートフォンや最新のデジタルアイテムを使って、遊びながらワクワク学べる体験が盛りだくさん！

話題のバーチャル世界やAIツールにも実際に触れられて、「未来」を感じることができる貴重なチャンス！

この夏、「ヒーローはキミだ！」を合言葉に、みんなで楽しい思い出を作りませんか？

ご家族やお友だちとお誘い合わせのうえ、ご来店を心からお待ちしております♪

なお、３階店舗内は有料エリアとなりますが、事前予約に応募頂くことで、無料にて各ブースやワークショップに参加することができます。

ぜひ特設サイトより、予約応募をお願いします。

※申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。

期間：2025年8月23日（土）

時間：10:00~16:00（最終受付時間は、各ブースによって異なります。）

会場：キスケBOX 1階・3階 JR松山駅より徒歩3分

入場料：無料

対象：小学生

※18歳以上の保護者同伴にて。

未就学児も保護者同伴の上、一部のブースでは体験が可能です。

特設サイト：https://ehimedxkids.lanitech.jp/

主催：愛媛県（受託事業者：株式会社エフエム愛媛/lanitech合同会社）

協力：キスケ株式会社、Digital Kids Club、株式会社palan

お問い合わせ：愛媛県デジタルシフト推進課 TEL：089-912-2281

- キスケBOX(キスケ株式会社運営)

総面積19,126平方メートル の中で、総合エンターテイメント施設「KIT」や中四国最大級キッズパーク「KITPLAY」にニフティサウナランキング全国1位を獲得した「伊予の湯治場喜助の湯」、パチンコ、麻雀と、キスケが展開するアミューズメントをすべて楽しめる施設。それが『キスケBOX』です。

その他にも飲食店、スポーツクラブ、コインランドリー、ゲームセンター、託児所、コンビニまで揃えています。

また、1,130台駐車可能な大型の駐車場も完備しています。

会社名 ： キスケ株式会社

本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

店舗名：キスケ KIT(キット)

担当 ：土居 成光

電話 ：089-998-3000

メーアドレス：m-doi@kiuske.com