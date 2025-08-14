芳醇なバニラの香りと絶妙な塩加減を感じられる夏にぴったりな「リプトン 塩バニラミルクティー」8月19日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売
森永乳業株式会社
森永乳業は、世界No.1のティーブランド※「リプトン」から、「リプトン 塩バニラミルクティー」を8月19日(火)より沖縄を除く全国にて期間限定発売いたします。※ 出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年）
「リプトン 塩バニラミルクティー」は、世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した茶葉を100%使用したバニラが香るミルクティーです。フランス産ロレーヌ岩塩を使用し、夏向けの味わいにしました。パッケージも夏らしいさわやかな水色に、アイスをイメージしたゆるキャラが「いい塩加減～」とつぶやく姿が印象的なデザインになっています。
ぜひ暑い夏の日にお召し上がりいただき、心も体もリフレッシュしてください。
１．商品特長
１.世界の茶の専門家リプトンが厳選した香り味わい豊かな茶葉を使用した紅茶に、芳醇なバニラが香るミルクティーです。
２.フランス産ロレーヌ岩塩を加えることで、絶妙な塩加減に仕上げました。
３.夏らしい水色と、アイスをイメージしたゆるキャラが印象的なパッケージです。
２．商品概要
１.商品名：リプトン 塩バニラミルクティー
２.種類別／名称：紅茶飲料
３.包装形態：ゲーブルトップ
４.内容量：450ml
５.エネルギー：91kcal（コップ１杯（200ml）当たり
６.保存方法：要冷蔵10℃以下
７.賞味期限：15日間
８.主要ターゲット：流行に敏感で新しい物好きな方
９.主要売場：コンビニエンスストア、量販店
１０.希望小売価格：184円（税別）
１１.発売日・地区：8月19日（火）・全国（沖縄除く）
１２.JANコード：4902720 164894